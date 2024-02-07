Чому в США загострилась міграційна криза і як вона шкодить Україні

Олексій Калмиков / BBC

Рекордний приплив мігрантів у США за кілька місяців переріс у масштабну політичну кризу, яка залишила Україну без американської допомоги й загрожує поставити хрест на президентській кар'єрі Джо Байдена.

Дональд Трамп сподівається, що хвиля невдоволення поверне його до Білого дому, і перешкоджає спробам вирішити міграційну кризу до листопадових виборів.

Найбільші штати і міста, як-от Техас і Нью-Йорк, почали обмежувати міграцію в піку федеральній владі. Китайська та російська пропаганда трублять про передчуття громадянської війни та розвалу США.

Що відбувається на південному кордоні США, і як вирішує проблему імміграції країна, побудована іммігрантами?

Каравани біженців

Мексиканський кордон у грудні перетнули 300 тисяч людей - це абсолютний місячний рекорд. Січневих даних ще немає, але тренд такий самий. Такими темпами за рік до США, де вже проживають 336 млн людей, приїдуть приблизно 2,5 млн мігрантів, як і в обидва постковідні роки.

Лише частина подають документи заздалегідь, інші просто здаються владі на прикордонних переходах. Таких вважають нелегалами, як і нечисленну когорту, яка намагається прошмигнути обхідними шляхами. Усі три категорії враховують у статистиці міграції.

Вона показує, як людський потік почав поширюватися при Трампі.

Мігранти переходять Ріо-Гранде з Мексики до США 21 грудня 2023 року

Спочатку приходило по пів мільйона, а 2019 року - вже мільйон. Потім був ковідний провал до 400 тисяч у 2020 році. Потім Байден переміг Трампа і пом'якшив правила. Міграція різко зросла - спочатку до 1,7 млн у 2021 фінансовому році (з жовтня 2020 по вересень 2021-го у США), а потім і зовсім до 2,5 млн у рік.

Черга подати запит на притулок розтягується на дні та тижні. А власне притулку (або відмови) можна чекати роками. Мігранти роз'їжджаються по країні. Через пів року вони отримують право просити дозволу на роботу. Деяким з них влада надає житло.

"Психи і терористи"

Американці почали нарікати. Опитування показують, що у січні 17% вважали імміграцію головною проблемою США, тоді як у грудні таких було лише 11%. Діяльність Байдена на посту президента не схвалюють 57%, а 65% впевнені, що країна рухається у хибному напрямку.

Трамп скористався цим і зробив агресивну ставку на міграційну карту ще за рік до листопадових виборів.

Він постійно каже про "вторгнення", обіцяє відправити армію в Мексику, описує мігрантів словами Гітлера, хоча додає, що ніколи не читав книг нацистського фюрера. Трамп стверджує, що приїжджі "руйнують країну" і "отруюють кров нації", адже "великий відсоток тих, хто прибуває, - це люди з в'язниць і психіатричних лікарень, а ще терористи".

Партія ставку Трампа підтримала. Республіканці в Конгресі восени стали в позу і відмовилися схвалити виділення 60 млрд доларів фінансової та військової допомоги Україні, без якої їй все складніше відбиватися від російської агресії. Вони вимагали від демократів ув'язати питання про допомогу зі зміцненням контролю на південному кордоні.

Демократи сперечалися кілька місяців, але в результаті здалися і пішли на небачені для них поступки. У ніч проти понеділка оголосили, що обидві фракції в підконтрольному демократам Сенаті домовилися. У пакет включили 60 млрд допомоги Україні, 14 млрд - Ізраїлю і ще 20 млрд на зміцнення кордону.

Однак і Трамп, і прихильники, які контролюють іншу частину Конгресу - Палату представників, відмовилися прийняти компроміс.

Трамп, Путін та міграційна зброя

"Не робіть дурниць!" - звернувся Трамп до республіканців через соціальні мережі і знову захотів розділити питання про допомогу та кордон. Білий дім уже заявив, що проти.

Трамп не приховує, що йому до виборів потрібні провали Байдена у зовнішній політиці та міграції. Якщо республіканці заблокують компромісний законопроєкт, то й Україна, й мексиканський кордон опиняться у сумному становищі. Якщо ж він буде прийнятий - очки втратить вже сам Трамп.

"Цей законопроєкт - чудовий подарунок демократам та смертельна загроза для Республіканської партії", - написав Трамп у своїй мережі Truth Social у понеділок.

Прихильник Трампа на антимігрантській акції у Техасі

Байден відповів звинуваченням на адресу республіканців у тому, що кордон їх насправді не хвилює, а єдина мета - "набрати політичні очки проти мене".

Президент втрачає голоси через міграційну кризу, причому на обох флангах. Помірні демократи незадоволені припливом мігрантів, ліберали - готовністю Байдена посилити правила. Якщо додати електоральні збитки від підтримки операції Ізраїлю в Газі і вік Байдена (81 рік), стає зрозумілим, чому час грає проти Байдена і він поступається в опитуваннях Трампу.

Міграція політизована не тільки у США. В Європі міграційна криза триває з моменту втручання Росії у війну в Сирії.

Союзник Володимира Путіна Олександр Лукашенко у відповідь на санкції за придушення протестів після виборів 2020 року пообіцяв затопити Європу біженцями.

А потім уже сам Путін пообіцяв сусідній Фінляндії "проблеми" за те, що вона вирішила вступити в НАТО після нападу Росії на Україну. Фінляндія в якийсь момент закрила взагалі всі прикордонні пункти на російському кордоні під напливом шукачів притулку з країн Близького Сходу та Африки. Влада країни впевнена, що потік біженців, як і все в Росії, контролює Кремль.

Водночас ситуація ускладнюється на південних кордонах Європи, куди через Середземне море припливають біженці з Африки. Їх стало насамперед багато після активізації прокремлівських найманців і кількох переворотів у країнах континенту.

Меморіал із 700 хрестів на згадку про мігрантів, загиблих у 2023 році під час переходу кордону США з Мексикою у техаському Ігл-Пасі

У цілому в світі, за даними ООН, з 2019 по 2023 роки кількість біженців зросла у півтора раза. Основні причини - війни і бідність.

На мексиканському кордоні США ситуація теж змінилася. Лише десятиліття тому тут приймали майже виключно мексиканців. Тепер тікають люди з інших країн Латинської Америки і все частіше - з Африки, Афганістану, Індії, Китаю і навіть Росії.

Що робив Байден

Влада США знала, що після пандемії прийде нова хвиля міграції. Щойно скасували процедуру спрощеного виселення, що діяла понад два роки, Білий дім вжив заходів.

З одного боку, спростили депортацію, насамперед у Венесуелу, з іншого - легалізацію в США. Підписали угоду з Мексикою про надсилання туди громадян інших країн.

Проте потік наростав. У грудні 2023 року Байден визнав, що система "зламалася", і пішов на компроміс із республіканцями. Але було пізно.

Владі довелося закрити кілька прикордонних переходів, бо персоналу для оформлення всіх, хто прибув, рішуче не вистачало. З тієї ж причини, запевняють противники Байдена, не вистачає людей для патрулювання кордону між переходами, що лише спонукає нелегальну міграцію та кримінал.

Тому вони вирішили взяти захист кордону в свої руки.

Що робить Техас

Республіканський губернатор Техасу Грег Еббот зважився на такі заходи, що стався міжнародний скандал і спалахнула внутрішньополітична криза.

Посадка в автобус з Техасу до Чикаго 24 жовтня 2023 року. Республіканська влада Техасу витратила понад $100 млн на відправку десятків тисяч мігрантів автобусами за межі штату у великі міста, контрольовані демократами

Він розпорядився перекрити пів сотні кілометрів кордону з Мексикою буйками в річці та колючим дротом на березі. Білий дім подав до суду - загородження виявилися не лише загрозою здоров'ю мігрантів, а й перешкодою для прикордонних патрулів.

Верховний суд наказав зняти бар'єри, губернатор відмовився. Трамп закликав на допомогу підрозділи з інших республіканських штатів. Заодно на вихідні до кордону підтягнулася колона ультраконсервативної публіки та влаштувала мітинг на підтримку Трампа, проти "поганої" міграції та за традиційні цінності.

Ще до фортифікації кордону Еббот експортував кризу автобусами до американських мегаполісів, які голосують за демократів. З початку 2022 року понад 80 тисяч людей вирушили таким чином з Техасу до Чикаго, Лос-Анджелеса, Денвера та Нью-Йорка.

Демократи теж незадоволені

Дійшло до того, що мер Нью-Йорка Ерік Адамс обмежив в'їзд автобусів з мігрантами в місто і закликав Байдена оголосити надзвичайний стан.

Міграційна криза вже обійшлася Нью-Йорку у 2,7 млрд доларів, і міська влада очікує, що до кінця вересня 2025 року витрати сягнуть 12 млрд доларів, якщо нічого не зміниться.

Нацгвардія споруджує паркан із контейнерів із колючим дротом на березі Ріо-Гранде в Техасі

Майкл Блумберг, який пропрацював мером з 2002 по 2013 роки, взагалі запропонував кардинально змінити систему імміграції. Вона застаріла, написав він у колонці для ліберальної New York Times, оскільки скроєна під час Другої світової та десятиліття Холодної війни, коли США вітали всіх, хто втік від смерті та репресій.

Нинішню хвилю щедро розбавили економічні мігранти. Це чудово, але система, побудована для міграції політичної, тріщить по швах, написав Блумберг. Він запропонував відмовитися від чинного з 1981 року зобов'язання міської влади надавати житло безпритульним, а також дати всім мігрантам негайне право на роботу.

Вони й зараз підтримують зростання добробуту Америки, зазначають економісти. Багато в чому завдяки припливу робочих рук економіка США уникла рецесії і зростає, а мінімальне безробіття говорить про те, що мігранти не забирають робочі місця у тих, хто приїхав раніше, а заповнюють нові.

Але черги на кордоні і статистика прикордонних переходів наочніше звітів про ринок праці і валовий продукт. Табір незадоволених зростає й серед демократів. Губернатор Аризони Кеті Хоббс засудила бездіяльність федеральної влади і відправила нацгвардію на допомогу прикордонникам.

В цілому, згідно з тими ж опитуваннями, прихильників Демократичної партії перед виборами більше хвилює економіка: 18% вважають її найголовнішою проблемою США, а міграцію - лише 7%.

Інша справа - прихильники Республіканської партії. З ними Трамп пов'язує надії повернутися у Білий дім. І вони якраз вважають головною проблемою імміграцію (36%). Економіка на другому місці з 29%.

Сім'я біженців на американській стороні Ріо-Гранде після двомісячної подорожі з Гондурасу

Трамп за традицією обіцяє максимум. Він погрожує провести "наймасштабнішу депортацію" в історії США. І стверджує, що без нелегальних мігрантів американці заживуть не тільки багато, але і довго.

Тому що не буде наркотиків. Трамп вважає, що їх привозять нелегали.

Точних доказів цьому немає, і експерти стверджують протилежне, однак зв'язок між рекордною смертністю від передозування опіоїдами та міграційною кризою міцно засів у свідомості виборців.

Хто завалив Америку фентанілом

Поки прикордонники зайняті оформленням біженців, мексиканські картелі через оголений кордон возять у США страшний синтетичний наркотик фентаніл. Він у 50 разів сильніший за героїн і у 100 разів більш забійний за морфін. Його підмішують у героїн, кокаїн і метамфетамін. Його продають під виглядом рецептурних опіоїдів.

Жодних гарантій вижити після вживання саморобних сумішей немає, і результат очевидний - фентаніл є головною причиною смерті від передозування в США.

У кінці 2022 року опитування громадського радіо NPR і Ipsos показало, що 39% всіх виборців і 60% зареєстрованих республіканців вважають, що фентаніл в основному привозять біженці і нелегальні мігранти.

Проте статистика показує, що майже 90% засуджених за контрабанду фентанілу - громадяни США. Експерти відзначають, що нелегалів на кордоні трясуть набагато серйозніше за американців.

Прикордонник біля центру оформлення мігрантів просто неба в Ігл-Пасі в Техасі

Загалом у всьому, що стосується наркотрафіку, фольклор сильно відрізняється від реальності, стверджують вчені. По-перше, всі зусилля обмежити пропозицію наркотиків історично зазнавали фіаско, тому що не впливають на попит, який має соціальне, а не економічне коріння.

По-друге, міф про те, що наркотики з ризиком для життя перевозять через кордон безправні мігранти або без жодного ризику надсилають з Китаю звичайною поштою, розбиваються об статистику.

Група дослідників вивчила кореляцію між смертельними передозуваннями та поштовими відправленнями з Китаю, припливом нелегальних мігрантів та легальною торгівлею. Вони дійшли висновку, що фентаніл ввозять до США контрабандним шляхом переважно легальними каналами. Інакше кажучи, у контейнерах із іншими імпортними товарами.

Американська комісія нещодавно дійшла висновку, що хімічні речовини, які використовують для виробництва фентанілу, безперешкодно надходять з Китаю до Мексики.

А Міністерство фінансів запровадило санкції проти 12 юридичних та 13 фізичних осіб у Китаї, яких визнало відповідальним за виробництво та поширення компонентів наркотиків.

Китай причетність до кризи в США заперечує, але все ж Байдену вдалося домовитися із Сі Цзіньпіном про обмеження експорту деяких хімічних речовин з Китаю.

Навряд чи це скромне досягнення переважить в очах виборців аргументи противників, які сповнені рішучості продовжити міграційну кризу до виборів, а водночас забезпечити провал зовнішньої політики Байдена, залишивши Європу та Україну сам на сам із Росією.