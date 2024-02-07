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АНАЛІТИКА

Туреччина і Бразилія стали основними імпортерами російських нафтопродуктів торік

 

Туреччина і Бразилія 2023 року стали найбільшими імпортерами російського морського дизельного палива і газойлю після того, як набули чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють імпорт російських нафтопродуктів, свідчать дані ринкових джерел і LSEG.

До запровадження повного ембарго ЄС у лютому 2023 року Європа була найбільшим покупцем росії.

Відтоді трейдери перенаправляли дизельні вантажі з російських портів до Бразилії, Туреччини, країн Африки, Азії, Близького Сходу перевантажуючи ресурс із судна на судно.

Згідно з даними LSEG, торік росія експортувала до Туреччини майже 13,5 млн метричних тонн дизельного палива і газойлю, порівняно з 5 млн тонн 2022 року. Незрозуміло, скільки з цього залишилося в Туреччині, а не було відправлено в інші пункти призначення.

Постачання дизеля з російських портів до Бразилії становило майже 6,5 млн тонн 2023 року порівняно з 74 тис. тонн 2022-го.

Туреччина залишалася найбільшим покупцем російського дизельного палива і газойлю в перший місяць цього року, отримавши понад 1,5 млн тонн, свідчать дані LSEG.

Однак імпорт Бразилії з росії впав у січні приблизно до 460 тис. тонн, порівняно з 1 млн тонн у грудні 2023 року. Трейдери сказали, що це стало результатом сезонного падіння попиту і пропозиції.

Торік росія також експортувала близько 1,9 млн тонн дизельного палива до Саудівської Аравії і майже 1,6 млн тонн до Об'єднаних Арабських Еміратів, свідчать дані про перевезення.

Експорт дизельного палива з російських портів до африканських країн також зріс торік, досягнувши 10,2 млн тонн порівняно з 2,4 млн тонн 2022 року. Серед найбільших імпортерів були Марокко, Лівія, Того, Туніс і Гана.

У січні цього року постачання дизеля з російських портів у країни Африки становить близько 0,8 млн тонн, свідчать дані LSEG.
За матеріалами: EnKorr
 

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