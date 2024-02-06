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АНАЛІТИКА

Країни G7 і партнери посилять правила імпорту російської нафти, - Nikkei

 

Японія та інші країни "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити правила дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

За даними видання, наразі від страхових компаній та перевізників потрібно отримувати запевнення в тому, що ціна на нафту не перевищує встановлену міжнародними санкціями межу, і такий документ діє на весь період договору страхування чи транспортування.

Тепер передбачається, що подібний документ буде потрібен на кожне навантаження. Як стверджується, про посилення правил домовилися представники країн G7, Євросоюзу та Австралії.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти трейдерів та судноплавних компаній. Ознаки нових складнощів з'явилися лише через кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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