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АНАЛІТИКА

Німеччина починає експеримент із 4-денним робочим тижнем. Альтернатива підвищенню зарплат

 

У Німеччині з 1 лютого розпочинається шестимісячний експеримент із чотириденним робочим тижнем. Про це пише агентство Bloomberg.

Мета експерименту - на практиці перевірити припущення профспілок, що додатковий вихідний день зробить персонал здоровішим, щасливішим та продуктивнішим.

В експерименті беруть участь 45 компаній. Їхні співробітники отримають три дні вихідних зі збереженням зарплати.

У Німеччині чотириденний робочий тиждень також розглядають як один зі способів розв'язати проблеми, викликані гострою нестачею кваліфікованої робочої сили. Чинник дефіциту фахівців часто використовують профспілки, щоб вимагати підвищення зарплати працівників.

Профспілка будівельників Німеччини, наприклад, вимагає підвищення зарплати більш ніж на 20% для 930 000 робітників, що, на думку економістів, може спричинити стрибок інфляції в країні.

Згідно з опитуванням галузевого лобі половина німецьких компаній не в змозі закрити вакансії. І проблема посилюватиметься: очікується, що до 2035 року понад 7 млн осіб залишать ринок праці, оскільки рівень народжуваності та імміграції не наздоганяє темпи старіння населення.

Попередні експерименти зі скороченим робочим тижнем у США та Канаді показали, що у співробітників покращилося фізичне та психічне здоров'я та знизився рівень вигорання.

За даними Федерального інституту безпеки та гігієни праці, через вигорання німці були непрацездатні у 2022 році в середньому 21,3 дня. А це втрата доданої вартості у 207 млрд євро.

Програма у Великій Британії, найбільша на цей час, в якій бере участь 61 компанія, продемонструвала скорочення кількості днів через хворобу на 65%. У Португалії рівень тривожності та проблем зі сном учасників аналогічного експерименту знизився приблизно на 20%.

Німецькі компанії сподіваються на аналогічні результати. Деякі учасники погодилися надати зразки волосся та дані фітнес-годинників, щоб точніше відстежувати рівень стресу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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