У Росії згортають пільгову програму кредитування аграріїв

Уряд Росії вирішив суттєво підвищити ставку за пільговими кредитами для підприємств агропромислового сектора (АПК).

Про це повідомив міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, пише російська редакція Forbes.

За його словами, тепер ставку пільгового кредитування прив'яжуть до ключової ставки Банку Росії. Якщо раніше такі кредити надавалися за ставкою до 5% річних, то тепер найнижча ставка становитиме 6,8% і вона діятиме лише для для компаній із молочної галузі. Для решти галузей АПК ставка буде ще вищою.

Таке рішення Патрушев пояснив нестачею коштів у російському бюджеті, сфокусованому на фінансуванні війни проти України. За його словами, якщо не змінювати ставки, ресурсів для видачі пільгових кредитів не вистачить.

"Розумію, що боляче, і нам боляче, і вам боляче. Проте у разі зниження ключової ставки кінцева ставка для позичальника буде знижуватися", - пообіцяв Патрушев.

Загалом минулого року Банк Росії підвищував ключову ставку п'ять разів поспіль, починаючи з липня, вона зросла на 8,5 відсоткового пункта - до 16% у грудні.

Програма пільгового кредитування для аграріїв у ПФ діє з 2017 року. За нею підприємства АПК можуть отримувати короткострокові (до двох років) та інвестиційні (до 15 років) кредити. У 2023 року коштів на її фінансування вже не вистачало: спочатку на субсидії для пільгових кредитів планувалося витратити 157,9 млрд рублів, але у вересні держава додала до цієї суми 45 млрд рублів, а в жовтні - ще 10 млрд рублів.

У планах на 2024 рік - видати 21,6 млрд рублів короткострокових кредитів та 170,4 млрд рублів інвестиційних.

Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.