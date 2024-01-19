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Китай через суперечки з Іраном активніше купує російську нафту — Bloomberg
23:12 18.01.2024 |
Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном. Про це пише Bloomberg.
Зі слів анонімних трейдерів, постачання з прибуттям у лютому - 3,8 млн тонн - було розпродано протягом перших двох тижнів місяця. росія знизила ціни на сорт ESPO у східній частині країни, що робить її привабливішою для незалежних нафтопереробних компаній Китаю.
Переробники нафти в провінції Шаньдун звернулися за ESPO, оскільки іранські продавці наполягають на вищих цінах. Хоча нафта з країн Перської затоки, як і раніше, залишається однією з найдешевших у світі. Наразі жодних угод не укладено, зазначає агентство.
Компанії Teapots, на частку яких припадає понад чверть нафтопереробних потужностей Китаю, тривалий час вигравали від своєї готовності купувати нафту, якої уникають інші покупці, які побоюються потенційних штрафів з боку західних країн. Однак попит на венесуельську нафту збільшився після скасування санкцій США.
Підвищення цін посилило привабливість ESPO, який уже був популярним сортом серед виробників через його відносно низьку вартість і коротку відстань доставки. У грудні понад 90% суден, що перевозять вантажі ESPO, попрямували до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, згідно з даними відстеження руху суден.
Раніше цього місяця приватні нафтопереробні підприємства країни отримали від уряду величезну квоту на імпорт сирої нафти, що дозволяє їм вільно складати плани закупівлі й видобутку на строк до року.
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