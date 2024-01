Чому Бундестаг не проголосував за ракети Taurus для України?

Німецький Бундестаг увечері середи, 17 січня, не підтримав проєкт резолюції щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні, "за" проголосували 178, 485 - "проти", троє - утрималися. Проєкт резолюції з вимогою передати Києву ракети Taurus внесли консерватори із фракції ХДС/ХСС. І хоча їхню позицію поділяють багато депутатів та інших фракцій, парламент сказав "ні".

"Зруйнувати сухопутний маршрут до Криму"

"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як дедалі більш критичну", - зазначив Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), лідер німецьких консерваторів. У ЗСУ, за його словами, зараз "немає перспективи" відкинути російські війська. Ситуацію, переконаний Мерц, могли б змінити німецькі крилаті ракети Taurus, про які Київ уже давно просить Берлін. З їхньою допомогою можна було би перерізати канали постачання російської армії, "зруйнувавши сухопутний маршрут із Криму на російську територію", - зазначив голова ХДС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), однак, поки зволікає. Багато хто вважає, що його позиція продиктована побоюванням, що такими ракетами, дальність яких сягає 500 кілометрів, українці будуть завдавати ударів по цілях на території Росії. Проте й деякі представники партій, що входять до його правлячої коаліції, виступають за передачу Києву ракет Taurus. Знаючи про це, Фрідріх Мерц вирішив поставити питання на поіменне голосування у Бундестазі в рамках дебатів щодо звіту уповноваженого парламенту у справах Бундесверу.

Депутати більшості також вимагають передати Україні ракети Taurus

"Рішення про постачання озброєнь стосується компетенції виконавчої влади", - лаконічно відповів офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на запитання кореспондента DW, чи вплине вотум Бундестагу на позицію уряду щодо ракет Taurus. "І давайте для початку почекаємо, як проголосують депутати щодо проєкту резолюції, - додав Гебештрайт, - чи отримає він більшість". Це було на урядовій пресконференції в середині дня 17 січня, за кілька годин до дебатів щодо проєкту резолюції консерваторів.

На той час встигли висловитися кілька представників правлячих партій. "Ми відкрито цього вимагаємо - як багато хто з Зелених, так і представники моєї фракції. Ми закликаємо до поставок ракет Taurus. На наш погляд, це адекватний і необхідний захід для підтримки України, який може допомогти атакувати лінії постачання агресора. Ми не бачимо у цьому великих ризиків", - заявив, наприклад, в інтерв'ю DW Александер Мюллер (Alexander Müller), експерт з питань оборони фракції ліберальної ВДП.

Ще активніше підтримують прохання Києва про німецькі ракети Зелені, які також входять до складу урядової коаліції. У розмові з DW голова комітету Бундестагу у справах ЄС Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який донедавна обіймав посаду співголови фракції Зелених, назвав поведінку канцлера "абсолютно незрозумілою" і закликав Шольца "нарешті припинити блокаду". Як же так, обурювався Гофрайтер, "у Саудівську Аравію, яка є диктатурою, "він готовий постачати найсучасніші озброєння, а демократії, що зазнала нападу, відмовляє у важливій зброї для самооборони".

Перебіг дискусії у Бундестазі

На численні інтерв'ю та заяви представників правлячих партій, які публічно закликають канцлера передати Україні ракети Taurus, виступаючи у Бундестазі ввечері 17 січня, звернула увагу Керстін Фіреґґе (Kerstin Vieregge) із фракції консерваторів. "Недостатньо лише голосно вимагати постачання ракет Taurus у засобах масової інформації, - заявила вона. - Тому я закликаю вас проголосувати за проєкт резолюції фракції ХДС/ХСС, виявіть стійкість, змусьте відомство федерального канцлера діяти".

На думку консерваторів, німецький уряд має збільшити постачання озброєнь Україні заради гарантування безпеки Німеччини та всієї Європи. Принцип "as long as it takes", тобто допомагати Києву так довго, як це буде необхідно, вже недостатній, заявила Керстін Фіреґґе.

За її словами, треба доповнити цей принцип принципом "допомагати всіма можливими засобами". І ракети Taurus - один із таких засобів, упевнена депутатка: "Надання крилатих ракет Taurus (Україні. - Ред.) з арсеналів Бундесверу можливе і, без сумніву, необхідне". З подібними закликами звертався до депутатів із фракцій правлячих партій і її колега, християнський демократ Флоріан Ган (Florian Hahn). Марно. Чому?

Підсумки поіменного голосування

"Звичайно, фракція ВДП виступає "за" постачання Україні ракет Taurus, Україні вони потрібні. Але я вважаю негідним вести такі дебати на плечах наших солдатів", - пояснив ліберал Нільс Ґрюндер (Nils Gründer). Мова йде про те, що ХДС/ХСС винесла голосування щодо ракет для України на порядок денний у той момент, коли про Україну взагалі не йшлося, а депутати заслуховували звіт щодо стану справ у німецькому Бундесвері.

"Проєкт резолюції не має жодного стосунку до цього пункту порядку денного", - додала представниця Зелених Мерле Шпеллерберґ (Merle Spellerberg). Таким самим був і аргумент Дірка Фепеля (Dirk Vöpel) із фракції соціал-демократів: "Тому ми голосуватимемо "проти".

Голосування, на вимогу консерваторів, було поіменним. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні, проєкт резолюції підтримали 178 парламентарів, 485 проголосували "проти", троє утрималися. Вочевидь, пріоритет для фракцій більшості мала коаліційна дисципліна, якої, як правило, дотримуються депутати проурядової коаліції. А в цьому випадку проти постачання ракет Taurus Україні виступали також посткомуністи та праві популісти з "Альтернативи для Німеччини".