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Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
09:25 16.01.2024 |
Google хоче прокласти новий океанічний інтернет-кабель. Він вперше в історії з'єднає Південну Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон через Тихий океан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Google.
Як зазначили у компанії, такий підводний кабельний маршрут, довжина якого становить майже 15 тисяч кілометрів, з'єднає Чилі, Французьку Полінезію та Австралію. Проект назвали Humboldt, ймовірно, на честь географа Олександра Гумбольдта.
У Google наголосили, що подібний кабель був метою уряду Чилі ще з 2016 року. І зараз компанія розпочинає співпрацю, щоб втілити ідею в реальність.
Вартість проекту - 400 мільйонів доларів. Крім Google, участь у прокладанні підводного кабелю також візьмуть чилійський інфраструктурний фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia та інші. Кабель хочуть встановити до 2026 року.
Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що китайські телекомунікаційні компанії мають намір прокласти підводний інтернет-кабель. Вартість проекту оцінюють у 500 мільйонів доларів.
Мета створення такого проекту - конкуренція зі схожою ініціативою США. Згідно з планами, кабель з'єднає Гонконг із китайською острівною провінцією Хайнань, а потім прокладе шлях до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції.
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