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Віцепрем'єр Китаю - про торгівлю зі США: Пекін не хоче воювати, але й не боїться протистояння
18:01 11.06.2025 |
Китай закликає Сполучені Штати вирішувати торговельні суперечки шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці і не бажає вести торговельну війну зі США, хоча й не боїться торгового протистояння з Вашингтоном.
Про це заявив представник Китаю на торговельно-економічних переговорах із американцями віцепрем'єр Держради (уряду) КНР Хе Ліфен під час консультацій у Лондоні, передає Укрінформ із посиланням на Мінторгівлі КНР.
«Суть торгово-економічних відносин Китаю зі Сполученими Штатами полягає у взаємній вигоді та взаємному виграші. Якщо Китай і Сполучені Штати співпрацюватимуть, обидві сторони отримають вигоду; якщо ж будуть воювати, то постраждають також обидві сторони», - сказав Хе.
На його переконання, Пекін і Вашингтон повинні вирішувати економічні та торговельні розбіжності шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці, а не вдаючись до односторонніх обмежень або тиску.
«У торговельній війні немає переможців. Китай не хоче воювати, але й не боїться», - заявив віцепрем'єр.
Він зазначив, що на наступному етапі торгово-економічних консультацій обидві сторони повинні продовжувати зміцнювати довіру та співпрацю і зменшувати непорозуміння.
«Китай повторює, що обидві сторони повинні йти назустріч одна одній, дотримуватися своїх обіцянок, проявляти чесність у виконанні взятих на себе зобов'язань і продовжувати сприяти сталому розвитку китайсько-американських економічних і торговельних відносин», - додав представник Пекіна на переговорах зі США.
Механізм торгово-економічних консультацій між Китаєм і США створено за підсумками переговорів у Женеві 10 - 11 травня, коли Пекін та Вашингтон домовилися про часткове зниження взаємних імпортних мит, розмір яких до травня перевищував 100%.
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