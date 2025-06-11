Віцепрем'єр Китаю - про торгівлю зі США: Пекін не хоче воювати, але й не боїться протистояння

Китай закликає Сполучені Штати вирішувати торговельні суперечки шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці і не бажає вести торговельну війну зі США, хоча й не боїться торгового протистояння з Вашингтоном.

Про це заявив представник Китаю на торговельно-економічних переговорах із американцями віцепрем'єр Держради (уряду) КНР Хе Ліфен під час консультацій у Лондоні, передає Укрінформ із посиланням на Мінторгівлі КНР.

«Суть торгово-економічних відносин Китаю зі Сполученими Штатами полягає у взаємній вигоді та взаємному виграші. Якщо Китай і Сполучені Штати співпрацюватимуть, обидві сторони отримають вигоду; якщо ж будуть воювати, то постраждають також обидві сторони», - сказав Хе.

На його переконання, Пекін і Вашингтон повинні вирішувати економічні та торговельні розбіжності шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці, а не вдаючись до односторонніх обмежень або тиску.

«У торговельній війні немає переможців. Китай не хоче воювати, але й не боїться», - заявив віцепрем'єр.

Він зазначив, що на наступному етапі торгово-економічних консультацій обидві сторони повинні продовжувати зміцнювати довіру та співпрацю і зменшувати непорозуміння.

«Китай повторює, що обидві сторони повинні йти назустріч одна одній, дотримуватися своїх обіцянок, проявляти чесність у виконанні взятих на себе зобов'язань і продовжувати сприяти сталому розвитку китайсько-американських економічних і торговельних відносин», - додав представник Пекіна на переговорах зі США.

Механізм торгово-економічних консультацій між Китаєм і США створено за підсумками переговорів у Женеві 10 - 11 травня, коли Пекін та Вашингтон домовилися про часткове зниження взаємних імпортних мит, розмір яких до травня перевищував 100%.