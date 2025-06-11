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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

 

Кабінет міністрів погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів (2,261 млрд дол) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За перші 5 місяців цього року фактично 60% всіх коштів державного бюджету уряд витрачав на оборону та безпеку нашої країни. Кожну гривню, яку платники податків платили в центральний бюджет, ми направляли на обороноздатність. Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За його словами, за ці кошти планується придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet.

"Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цього року", - додав він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, затверджено основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення консорціумного кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія).

Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 1,672 млрд фунтів стерлінгів, а сума кредиту буде використовуватись для оплати до 100% ціни договорів для фінансування закупівлі оборонних матеріалів та техніки, обладнання, передачі технологій або ліцензування, надання робіт, послуг чи інших товарів, зокрема, нематеріальних активів у сфері оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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