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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Трамп вже не виключає примирення з Маском
16:37 11.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що "міг би" залагодити стосунки зі своїм колишнім другом, мільярдером Ілоном Маском, але потенційне примирення не є для нього пріоритетом.
Про це він сказав у розмові з New York Post, передає "Європейська правда".
Трамп сказав, що не "звинувачує" Маска в розриві їхнього союзу, але "трохи розчарований".
"Послухайте, я не маю ніяких образ", - сказав Трамп під час інтерв'ю, записаного в понеділок.
"Я був дуже здивований, що це сталося. Він виступив проти феноменального законопроєкту... Він просто... Я думаю, він дуже шкодує, що сказав це", - зазначив американський президент.
"Я був розчарований ним, але, знаєте, що є, те є", - зізнався Трамп після того, як ведуча зауважила, що Маск, здається, ставиться до президента "трохи як до батька".
"Я думаю, що міг би, але ми маємо навести лад у країні", - відповів президент на запитання, чи можуть він і Маск коли-небудь знову поладнати.
"А моя єдина функція зараз - повернути цю країну до рівня, вищого, ніж вона коли-небудь була. І я думаю, що ми можемо це зробити", - заявив він.
11 червня Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа.
Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.
Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.
У відповідь Трамп написав, що в певний момент Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів".
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