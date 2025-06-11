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АНАЛІТИКА

Інфляція у США в травні прискорилася вперше за 4 місяці, але була слабшою за прогноз

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в травні збільшилися на 2,4% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці.

Темпи зростання прискорилися порівняно з 2,3% у квітні. Посилення інфляції відзначено вперше за 4 місяці.

Аналітики в середньому очікували суттєвішого зростання споживчих цін у травні - на 2,5%, за даними Trading Economics.

Ціни на енергоносії в США минулого місяця знизилися на 3,5%, зокрема, бензин подешевшав на 12%. Вартість продуктів харчування збільшилася на 2,9%, електрика подорожчала на 4,5%, транспортні послуги - на 2,8%, медичні - на 3%. Одяг подешевшав на 0,9%.

Ціни на нові автомобілі зросли на 0,4%, на вживані - на 1,8%.

Індекс CPI у травні підвищився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому очікували, що індикатор зросте на 0,2%, як і у квітні.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,1% порівняно з квітнем і на 2,8% у річному вираженні. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% і 2,9% відповідно. У квітні підйом становив 0,2% і 2,8%.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 17-18 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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