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АНАЛІТИКА

Україна та Євросоюз спільно розвиватимуть проєкт «єЧерга»

Україна та Євросоюз спільно розвиватимуть проєкт «єЧерга»

 

Європейський Союз разом з Міжнародною організацією з міграції долучаються до розвитку проєкту «єЧерга» для перетину кордону.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

«Міністерство розвитку громад та територій України та Європейський Союз домовились спільно розвивати проєкт «єЧерга» для перетину кордону. Відповідну підтримку Євросоюз надає через Міжнародну організацію з міграції в Україні. Зокрема, йдеться про фінансування технічної підтримки проєкту, а також залучення фахівців для його подальшого вдосконалення», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, підтримка проєкту з боку ЄС дозволить реалізувати низку технічних напрацювань для прогнозованого перетину кордону. Команда міністерства підготувала подальший план із розвитку проєкту та вдосконалення роботи системи «єЧерга». Йдеться про подальші інтеграції з іншими реєстрами, забезпечення визначеної законодавством пріоритетності проїзду транспортних засобів та інші технічні доопрацювання.

Удосконалення стосуватимуться не лише послуги для вантажівок та автобусів, а й пілотного проєкту щодо легкових авто. Серед пріоритетів також встановлення камер автоматичної фіксації на пунктах пропуску.
Ключові теги: ЄС
 

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