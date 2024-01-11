Що як Трампа знімуть з виборів? Хто ще балотується у президенти США від республіканців - і як сприймає Україну

Мирослава Пеца / ВВС Україна

А що, як переможе Дональд Трамп? Як тоді Україні перемагати у війні, яку проти неї розвʼязала Росія?

Ці питання не дають спати не лише українським чиновникам та аналітикам, але й більшості військових і цивільних українців.

Але з кандидатурою 77-річного Дональда Трампа не все так прогнозовано.

Станом на 9 січня 2024 року Трамп має 61% підтримки серед республіканських виборців, у той час як Рон Десантіс близько 12%, а Ніккі Гейлі 11%.

Та попри солідний відрив від решти номінантів, на шляху до офіційного висунення кандидатури Трампу доведеться подолати смугу перешкод у вигляді судів, у тому числі щодо спроби скасувати результати виборів 2020 року, коли переміг Джо Байден.

Чи визнають Трампа винним і головне - чи відтак застосовуватимуть проти нього правило часів Громадянської війни?

Це Третій розділ 14-ї поправки до Конституції США, що забороняє обіймати державні посади особам, які коли-небудь брали участь у заколоті. Процес у цій справі розпочнеться 4 березня 2024 року.

Заборона Трампу балотуватися зараз виглядає не надто реалістичним сценарієм.

Але якщо вона матеріалізується, на перший план вийдуть інші зірки республіканської партії.

То хто потенційно зможе стати кандидатом від республіканців за умови, що Трампа не допустять до участі у виборах?

Погляньмо пильніше на цих політиків і зʼясуймо, яких поглядів вони дотримуються щодо України та російського вторгнення.

Рон Десантіс, губернатор Флориди

Зірка Рона Десантіса зійшла на небокрай на початку 2023 року, коли він увірвався у рейтинги довіри республіканського електорату. Торік у січні політик набирав міцні 34% підтримки, у той час як Трампа підтримували 45%.

Американському виборцю Десантіс запамʼятався як борець проти абортів та за традиційні цінності у рідному штаті - Флориді, а також як регіональний лідер, який увійшов у клінч із Вашингтоном під час пандемії ковіду.

Флорида стала перший штатом, який скасував локдауни, відновив офлайн навчання у школах та обмежив вимоги щодо вакцинації та масок.

Та щодо українського питання в Десантіса позиція не така однозначна. Якось він назвав війну Росії проти України "територіальною суперечкою", за що отримав лавину критики та був змушений виправдовуватися за, як він пояснив, "неправильний вибір слів".

В інтервʼю Пірсу Моргану Десантіс згодом заявив, що Росія помилилася, коли вторглася в Україну. А от окуповані Крим та Донбас політик "стовідсотково повернув би Україні", "якби міг клацнути пальцями".

У подальших виступах Десантіс обережніше висловлюється про Україну. Політик підтримує ідею перемирʼя та заявляє, що не надсилав би американських військових до України.

За рік рейтинг Десантіса впав утричі і тепер коливається в межах 11-12% з тенденцією до зниження. І попри те, що він усе ще посідає друге місце серед республіканських претендентів у президенти, його зірковий час, схоже, минув. Адже у партії народилася нова зірка.

Ніккі Гейлі, колишня постійна представниця США при ООН і ексгубернаторка Південної Кароліни

Ніккі Гейлі дихає Рону Десантісу в спину. І спостерігаючи за тим, як стало зростає її рейтинг, вже зараз є всі аргументи вважати її головним конкурентом Дональда Трампа всередині республіканської партії.

Згідно останніх опитувань CNN, на майбутніх праймеріз у штаті Нью-Гемпшир Гейлі скорочує розрив із Трампом до 7%, де експрезидент набирає 39% підтримки, а Ніккі Гейлі - 32%.

В аналітичних колах її вважають найімовірнішою заміною Трампа на виборах у разі, якщо його не допустять до балотування.

Неабияк важливим також є те, що до табору Гейлі стікається фінансова підтримка найбагатших донорів Америки, які раніше підтримували Трампа або Десантіса, як-от родини Кох. Вони ставлять саме на Гейлі.

Якщо кандидатуру політикині затвердять, Ніккі Гейлі стане першою жінкою, яка балотуватиметься на посаду президента США від республіканської партії.

До оголошення про похід у Білий дім Гейлі два роки пропрацювала послом США в ООН, а перед тим була губернаторкою Південної Кароліни.

Донька індійських емігрантів і красномовна дипломатка, вона вважається хижим яструбом партії.

Фокус її уваги під час президентської кампанії зосереджений на економічних та безпекових питаннях Америки, зокрема, на кордоні з Мексикою.

Коли йдеться про сумнівні кроки з боку її колишнього боса, на той час чинного президента Дональда Трампа, Гейлі донедавна дозволяла собі обережно його критикувати, та не більше цього.

Тепер, коли дипломатка перетворюється на реальну альтернативу Трампу, її риторика поволі змінюється.

Що стосується українського питання, тут Гейлі дозволяє собі значно більше. Політикиня називає підтримку Києва важливим інтересом Америки. І заявляє, що Штати мають надавати більше зброї - стільки, скільки Україні треба, щоби захиститися від російської агресії.

Ніккі Гейлі підрахувала: у грошовому еквіваленті це становитиме близько 3,5% річного військового бюджету США.

Водночас дипломатка виступає проти нескінченної фінансової допомоги Києву або ж відправки до України американських військових.

"Повільною та слабкою" називає політикиня допомогу Україні від чинної адміністрації Байдена.

Адже саме українська перемога, на думку Гейлі, надішле потужний меседж не лише Росії, але й таким авторитарним державам, як Китай, Іран та КНДР.

Пекін, згідно оптимістичної логіки політикині, таким чином побачить, що не можна нападати на Тайвань, Тегеран згортатиме ядерну програму, а Пхеньян відмовиться від випробувань балістичних ракет.

Вівек Рамасвамі, підприємець

Вівек Рамасвамі - кандидат, який перевищує Трампа в антиукраїнській риториці. 38-річний випускник "Ліги плюща" веде бізнес у галузі біотехнологій та пише книги про занепад культури політкоректності.

За популізм та повну відсутність тієї ж політкоректності Рамасвамі іноді йменують "Трампом 2.0".

Утім наразі номінанту бракує електоральної підтримки рівня Трампа. Його рейтинг коливається в межах 5%, і реальних шансів на перемогу політик не має.

Участь Рамасвамі у передвиборчих перегонах 2024 року - спроба гучно заявити про себе та привернути максимум уваги.

І це йому вдається.

Політик виступає проти американської підтримки Україні, заявляє на телеефірах про гоніння Московського патріархату та пропонує Україні віддати території Росії й відмовитися від ідеї вступу до НАТО.

При цьому саме Україну, а не Росію з її заґратованими опозиціонерами він називає антидемократичною державою.

Рамасвамі постійно згадує Україну в контексті Гантера Байдена - сина нинішнього президента, натякаючи, що Білий дім вступився за Україну виключно через бізнес інтереси сина американського лідера там.

Зеленського він називає "коміком у штанах-карго", а головну конкурентку на республіканських дебатах, Ніккі Гейлі, - корупціонеркою.

Аса Гатчинсон, ексгубернатор Арканзасу і колишній федеральний прокурор

73-річний Аса Гатчинсон називає себе великим прихильником України. І заявляє, що українці ведуть битву, яка допомагає Європі.

Політик вважає, що було б помилкою припинити фінансування боротьби проти Росії. Навпаки, США, на переконання Гатчинсона, мусять допомогти Україні "швидко перемогти".

А тих політиків, зокрема, Рона Десантіса, які називають війну Росії проти України чимось, що не представляє інтересу для США, Аса Гатчинсон вважає "наївними".

Політик закликає Трампа вийти з президентських перегонів через проблеми останнього з законом.

Проте навряд чи ми побачимо Асу Ганчинсона в Білому домі.

Станом на 10 січня 2024 року його рейтинг підтримки не дотягує до 1%. Але він продовжує боротьбу.

На відміну від ексгубернатора штату Нью-Джерсі Кріса Крісті, який напередодні зняв свою кандидатуру. Його рейтинг перебував у межах статистичної похибки, коливаючись в районі 3%.