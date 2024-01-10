Бунт в Еквадорі. Чому повстала мафія і що там відбувається

Еквадорська мафія у відповідь на оголошений президентом надзвичайний стан влаштувала заворушення й сутички по всій країні. Бандити з наркокартелів захопили телеканал у прямому ефірі, взяли в заручники кількох поліцейських та влаштували заворушення у кількох в'язницях.

Новий президент Данієль Нобоа відповів тим, що у вівторок оголосив 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями і заявив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту.

Раніше, після зникнення з в'язниці ватажка одного з мафіозних угруповань по кличці "Фіто", президент Нобоа оголосив у країні надзвичайний стан. Режим надзвичайного стану передбачає, зокрема, розширені повноваження для поліції та військових, заборону на публічні збори та комендантську годину.

Користувачі соцмереж з Еквадору публікували у вівторок відео й фото озброєних бандитів на вулицях, підпалених автівок і навіть вибухів.

У вівторок увечері поліція оголосила, що у сутичках загинули щонайменше 10 людей.

Захоплення телеканалу

У вівторок озброєні люди в масках увірвалися в студію телеканалу TC в портовому місті Гуаякіль під час прямого ефіру. Вони наказали працівникам каналу лягти на підлогу; за кадром лунали постріли та крики.

Трансляція невдовзі перервалася. Пізніше озброєні люди пішли з будівлі телеканалу. За деякий час поліція заявила, що всі нападники заарештовані, й опублікувала фото людей, що лежать на підлозі зі зв'язаними руками.

Керівник еквадорської поліції Сезар Сапата сказав журналістам, що затримали 13 осіб, в них знайшли кілька одиниць вогнепальної зброї, дві гранати й вибухівку.

Усі працівники телеканалу, як запевняє поліція, живі.

Поліція Еквадору запевнила, що всі нападники на телеканал заарештовані

Напади на поліцію та військових

Як повідомляє еквадорська й міжнародна преса, у понеділок і вівторок у різних місцях країни, у тому числі в столиці, Кіто, в заручники взяли щонайменше семеро працівників еквадорської поліції.

У місті Куенка невідомі кинули саморобну бомбу у військову вантажівку. У провінції Есмеральда, як повідомили правоохоронці, вибухові пристрої пустили в дію тричі. Вибухи також лунали в кількох інших місцях Еквадору.

У кількох містах бандити підпалили машини. При цьому в Кіто в одному підпаленому автомобілі поліцейські знайшли газові балони - ймовірно, злочинці розраховували, що вони вибухнуть.

Достовірних даних про жертв і постраждалих у всіх цих подіях до 10 січня ще не було.

Бунти у в'язницях

Як повідомляє тюремне відомство Еквадору SNAI, заворушення спалахнули у в'язницях шести з 24 провінцій Еквадору, при цьому в деяких випадках бунтівники взяли в заручники наглядачів.

Військовим та спецсилам поліції довелося придушувати бунти у в'язницях провінцій Ель Оро, Лоха, Чимборасо, Сотопаші, Асуай та Пічинча. Після цього військові оприлюднили фото напівроздягнених ув'язнених, оточених солдатами у дворах в'язниць.

З однієї з в'язниць в Андах у вівторок втекли 32 ув'язнених, серед них - лідер мафіозного угрупування "Лос Лобос" Фабрісіо Колон Піко. Його заарештували тільки в п'ятницю за звинуваченням у підготовці вбивства генерального прокурора країни.

До в'язниці, з якої втік відомий ватажок банди, направили солдатів

20 втікачів швидко спіймали, але інші, включно з Піко, досі переховуються.

Президент Нобоа заявив, що бунти у в'язницях - це реакція мафії на спроби відновити контроль над виправними установами.

Сусіди перекидають війська на кордон

Уряд Перу у вівторок оголосив надзвичайний стан на північному кордоні з Еквадором. Прем'єр-міністр Альберто Отарола пояснив, що до кордону на допомогу поліцейським відправлять військових.

Скільки саме військових перекинуть на північ, Отарола не уточнив.

Перед цим міністр внутрішніх справ оголосив про відправку до кордону додаткових поліцейських підрозділів. Сусіди побоюються, що еквадорці побіжать до них, рятуючись від безладів і беззаконня.

Хвиля бандитизму

Даніель Нобоа, який минулого жовтня переміг на президентських виборах в Еквадорі, обіцяє збити хвилю злочинності, що накрила країну.

Еквадор довгий час був відносно спокійним острівцем, затиснутим між двома великими виробниками кокаїну - Колумбією і Перу. Але в останні роки і в цій країні набрали силу угруповання наркомафії - як свої, так і колумбійські, перуанські й албанські.

Кількість вбивств в Еквадорі в 2018-2022 роках збільшилась вчетверо. 2022 року в 17-мільйонній країні вбили 7800 людей. Того ж року поліція конфіскувала рекордну кількість наркотиків - 220 тонн.

Окремою проблемою є криваві сутички у в'язницях: з лютого 2021 року в них загинули понад 460 ув'язнених.

Як пише британська газета Financial Times, мафія почала розквітати в Еквадорі за лівого президента Рафаеля Корреа, який правив у 2007-2017 роках. При ньому влада дивилась крізь пальці на наркотрафік через еквадорські порти на Тихому океані, дбаючи переважно про те, щоб у країні було менше насильницьких злочинів.

Але за наркотрафіком прийшов і бандитизм, а з ним наступники Корреа впоратися вже не змогли.