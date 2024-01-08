У Франції допустили будівництво понад 14 нових ядерних реакторів

Міністерка з питань енергетичного переходу Франції Агнес Панньє-Рунахер заявила, що країна потребує більше, ніж шість нових атомних реакторів, які наразі заплановані, і, можливо, має побудувати понад 14 нових реакторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Панньє-Рунахер сказала, що життєво важливо будувати більше ядерних реакторів і збільшувати частку відновлюваних джерел енергії у Франції, щоб зменшити залежність країни від викопних видів палива до 40% з 60% до 2035 року.

"Нам потрібна ядерна енергія за межами перших шести EPR (європейських реакторів під тиском), оскільки існуючий (ядерний) парк не буде вічним", - сказала Панньє-Рунакер, додавши, що після 2026 року додаткові потреби будуть еквівалентні 13 гігаватам, що відповідає восьми EPR.

У 2022 році президент Емманюель Макрон поставив ядерну енергетику в центр прагнення своєї країни до вуглецевої нейтральності до 2050 року, оголосивши про будівництво шести нових європейських реакторів під тиском і дослідження щодо ще восьми реакторів.

Нові станції будуть побудовані та експлуатуватимуться контрольованим державою постачальником енергії EDF за допомогою десятків мільярдів євро державного фінансування.

Нова енергетична стратегія має бути кодифікована в законі, і її обговорення в парламенті заплановане на кінець січня.

Паньє-Рунахер сказала, що вихід за рамки 14 EPR буде "гарною темою для обговорення з законодавцями", повторюючи при цьому, що потужності відновлюваної енергетики також потребують масового нарощування.

Рішення Макрона продовжити термін експлуатації існуючих атомних електростанцій до більш ніж 50 років з 40 років для деяких реакторів ознаменувало розворот від попередньої обіцянки закрити більше десятка з 56 реакторів EDF до 2035 року.

Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) - аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива - зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.