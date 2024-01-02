Санкції США сильно зашкодили російському скрапленому газу - Reuters

Санкції США мали серйозний вплив на плани Росії з розвитку експорту свого скрапленого природного газу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналізі інформагентства Reuters.

"Відповідно до аналітиків, санкції США є серйозною перешкодою для планів Росії збільшити експорт скрапленого природного газу (СПГ) морськими шляхами, щоб компенсувати зниження експорту трубопровідного газу в Європу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія, яка є четвертим за величиною виробник СПГ у світі після США, Катару та Австралії, має намір збільшити свою частку на світовому ринку приблизно до однієї п'ятої частини з нинішніх 8%, таким чином потроївши обсяги виробництва до більш ніж 100 млн метричних тонн до 2030-35 років. Втім, якщо в умовах санкцій Москва перенаправила експорт нафти, що колись призначався для Західної Європи, до Китаю та Індії, то вплив обмежувальних заходів на ЗПГ є "більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів, які можуть перевозити СПГ, і відсутність у Росії доступу до технологій і фінансів".

При цьому, зусилля Росії щодо перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергоресурсів у світі після США, поки що мали обмежений успіх, оскільки тривалі переговори про збільшення більш ніж удвічі поточних продажів до цієї країни через запропонований газопровід "Сила Сибіру 2" ще не завершилися укладенням надійного контракту.

"У той же час, як повідомили три джерела в галузі на умовах анонімності через чутливість цього питання, "Арктик СПГ 2", який контролюється "Новатек", найбільшим російським виробником СПГ, стикається із затримками. Вони повідомили, що комерційні поставки СПГ з проєкту очікуються не раніше другого кварталу 2024 року або пізніше, в той час як "Новатек" заявляв, що вони почнуться в першому кварталі", - йдеться у матеріалі.

Потужність "Арктик СПГ 2" з трьома технологічними лініями має скласти 19,8 млн тонн СПГ на рік та 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Це робить цей проєкт центральним у планах Росії щодо збільшення енергетичних доходів після падіння майже удвічі експорту газу "Газпромом" трубопроводами до Європи.

Як зазначає агентство, санкції США, які, за словами Росії, відображають бажання Вашингтона усунути конкурентів на ринку СПГ, "вже призвели до того, що "Новатек" оголосив форс-мажорні обставини щодо поставок з проєкту". При цьому, побоюючись зворотної реакції від санкцій, іноземні акціонери призупинили участь у проекті, відмовившись від своїх зобов'язань щодо фінансування та контрактів на відбір газу для заводу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня міністерство фінансів США оголосило про запровадження додаткових кроків щодо обмеження доходів Росії від продажу нафти, а також уникнення нелегальних схем обходу цінових лімітів, запроваджених для РФ у цій галузі.