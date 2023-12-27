Запаси пропану в США 2024 року будуть надлишковими

Очікується, що запаси пропану в США будуть надлишковими 2024 року через слабкий попит на опалення, обмежені експортні можливості й перенасичення міжнародних ринків, повідомляє Argus.

Зимовий сезон у США, який триває з жовтня по березень, за прогнозами, буде м'яким. Згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA), обсяг постаченої продукції, що є приблизним показником внутрішнього споживання, прогнозується на рівні 985 тис. барелів на добу (б/д) за сезон, що є рекордно низьким показником за 2010 рік. Запаси пропану становили 55,8 млн барелів на початку літнього будівельного сезону, що на 53,7% вище від торішнього рівня.

Згідно з останніми місячними даними EIA, запаси пропану зросли до 102,2 млн барелів у вересні, найвищого місячного запасу з 2010 року. Тижневі оцінки запасів також мали тенденцію до зростання, причому тижневі запаси досягли семирічного максимуму в 102,4 млн барелів на тиждень, що закінчився 20 жовтня.

Незважаючи на те, що запаси почали скорочуватися, впавши до 93,7 млн барелів у першій половині грудня, у першій половині місяця вони були у середньому на 18% вищими за п'ятирічний середній показник.

Очікується, що майбутньої зими температура в США буде вищою, а кількість опалювальних днів буде на 4% меншою порівняно з середнім показником за 10 років. За винятком будь-яких екстремальних регіональних погодних явищ, очікується, що взимку 2023-2024 років попит на опалення в США буде слабким, що, можливо, навіть призведе до нових рекордно низьких значень.

Міжнародний нафтохімічний попит на пропан також відсутній. Завантаження сировиною установок PDH у Китаї, великому імпортері американського пропану, впали в середньому приблизно до 60% у грудні з найвищого рівня понад 80% у серпні. Китайські оператори PDH скорочують темпи виробництва і закривають блоки на технічне обслуговування через низьку нафтохімічну маржу внаслідок слабкого попиту на деривативи у другій половині року. Китай ще не оговтався економічно після тривалої зупинки через Covid-19, яка завершилася наприкінці 2022 року, і учасники очікують, що маржа PDH у регіоні залишатиметься низькою навіть 2024 року.

До вересня 2023 року США експортували в Японію в середньому 453 тис. б/д, що значно перевищує рівень минулого року в 354 700 б/д. Китай імпортував із США в середньому 195 300 б/д проти 146 тис. б/д 2022 року. Через незмінно високі обсяги експорту в Азію 2023 року й зниження обсягів виробництва PDH регіон перенасичений пропаном, що послабить попит на експорт США.

Експорт із США має сповільнитися на початку 2024 року через транзитні обмеження в Панамському каналі. Планується, що обмеження у каналі залишатимуться чинними принаймні до лютого, що змусить багато дуже великих газовозів (VLGC) використовувати замість цього довший маршрут Суецького каналу.

Зважаючи на низький попит і обмежену експортну здатність, запаси в США, ймовірно, залишаться високими до кінця зими, що викликає занепокоєння деяких учасників ринку надлишковою пропозицією запасів до кінця літнього сезону будівництва наступного року, якщо попит і нафтохімічна маржа не покращаться.