Фінансові новини
- |
- 04.12.23
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон: США не встигають виробляти зброю, зокрема через підтримку України й Ізраїлю – ЗМІ
09:42 04.12.2023 |
У Міністерстві оборони США стверджують, що американська оборонна промисловість має брак потужностей, щоб залишатися попереду у високотехнологічній гонці озброєнь з такими конкурентами, як Китай.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на неопублікований проєкт нового звіту Пентагону про оборонну промисловість.
У документі йдеться, що пандемія коронавірусу оголила вразливість ланцюга поставок, а вторгнення РФ в Україну та напад ХАМАС на Ізраїль "виявили інший набір промислових потреб й відповідних ризиків", оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.
"Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", - стверджують у проєкті звіту.
Зазначають, що у нинішньому вигляді оборонно-промислова база США "не має достатнього потенціалу, можливостей, реагування або стійкості, необхідних для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю та в необхідних масштабах".
У проєкті свого звіту Пентагон наголошує, що Сполучені Штати створюють найкращу зброю в світі, але не можуть виробляти її достатньо швидко.
"Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки США стикаються з обов'язком підтримувати можливість активних бойових дій, одночасно стримуючи більшу й технічно досконалішу загрозу, що насувається в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в документі.
Промисловість Китаю значно перевищує потенціал не лише США, вказують автори проєкту звіту, але й сукупний обсяг виробництва їхніх ключових європейських та азійських союзників.
Щоб вирішити цю проблему, Міністерство оборони США обіцяє розвивати більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання, а також інвестувати в малий бізнес та більше уваги приділятиме інноваціям.
"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто раніше не мав відношення до Міноборони чи оборонного виробництва. Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони", - резюмують автори.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.
Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.
Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок
|«Дія» долучилася до розробки цифрового гаманця ЄС
|Пентагон: США не встигають виробляти зброю, зокрема через підтримку України й Ізраїлю – ЗМІ
|Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України
|Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту
|Швейцарія профінансувала в Україні 6 симуляційних центрів для навчання медиків
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку