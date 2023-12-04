Пентагон: США не встигають виробляти зброю, зокрема через підтримку України й Ізраїлю – ЗМІ

У Міністерстві оборони США стверджують, що американська оборонна промисловість має брак потужностей, щоб залишатися попереду у високотехнологічній гонці озброєнь з такими конкурентами, як Китай.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на неопублікований проєкт нового звіту Пентагону про оборонну промисловість.

У документі йдеться, що пандемія коронавірусу оголила вразливість ланцюга поставок, а вторгнення РФ в Україну та напад ХАМАС на Ізраїль "виявили інший набір промислових потреб й відповідних ризиків", оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

"Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", - стверджують у проєкті звіту.

Зазначають, що у нинішньому вигляді оборонно-промислова база США "не має достатнього потенціалу, можливостей, реагування або стійкості, необхідних для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю та в необхідних масштабах".

У проєкті свого звіту Пентагон наголошує, що Сполучені Штати створюють найкращу зброю в світі, але не можуть виробляти її достатньо швидко.

"Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки США стикаються з обов'язком підтримувати можливість активних бойових дій, одночасно стримуючи більшу й технічно досконалішу загрозу, що насувається в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в документі.

Промисловість Китаю значно перевищує потенціал не лише США, вказують автори проєкту звіту, але й сукупний обсяг виробництва їхніх ключових європейських та азійських союзників.

Щоб вирішити цю проблему, Міністерство оборони США обіцяє розвивати більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання, а також інвестувати в малий бізнес та більше уваги приділятиме інноваціям.

"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто раніше не мав відношення до Міноборони чи оборонного виробництва. Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони", - резюмують автори.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.

Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.