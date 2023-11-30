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Страйк перевізників на кордоні. Влада Польщі закликала ЄК перевірити угоду з Україною
08:53 30.11.2023 |
Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур звернувся до Єврокомісії з проханням призначити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС, згідно з якою було призупинено обов'язок отримання дозволів для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Польщі.
Він також звернувся до уряду України з проханням відключити систему електронної черги принаймні на двох пунктах пропуску на кордоні.
Польський чиновник у середу, 29 листопада, зустрівся з представниками галузі автомобільного транспорту, які беруть участь в акції протесту на польсько-українському кордоні та блокують пункти пропуску для вантажівок.
Протестувальники відмовилися розширювати блокаду кордону
Голова Комітету із захисту перевізників та транспортних роботодавців Польщі Вальдемар Ящур заявив, що протестувальники не мають наміру припиняти страйк.
"Але від того, щоб поширити його на наступні (пункти, - ред.) перетину кордону, ми відмовилися, хоча це вже готувалося. Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль вантажівок, які в'їжджають до Польщі", - розповів представник страйкуючих перевізників.
За його словами, кількість порушень серед українських водіїв "значна, а залучення державних служб, на нашу думку, ще надто мало".
Що хоче Варшава на засіданні транспортної ради ЄС
Засідання транспортної ради Євросоюзу відбудеться 4 грудня у Брюсселі. Польська сторона просить, щоб одним із питань порядку денного було "обговорення наслідків дії угоди між Україною та ЄС, яка діє з 1 липня 2022 року", - розповіла влада країни.
Перед цим Мінінфраструктури Польщі також звернулося до Єврокомісії із проханням призначити комітет, який перевіряє ці наслідки.
Ситуація на українсько-польському кордоні
З 6 листопада на українсько-польському кордоні утруднено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. У середині місяця приватники такої акції відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.
27 листопада влада Польщі звернулася до України з пропозицією щодо врегулювання ситуації на кордоні. Варшава, зокрема, закликала Київ "терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона".
Сьогодні Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян розкритикувала реакцію польської влади на ситуацію з перекриттям перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, а таку блокаду назвала "неприйнятною".
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