Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні проблеми заважають Росії продавати нафту в Азію – Reuters

 

Після запровадження санкції проти російської нафти, Москва все частіше стикається з проблемами через недоліки розрахунків у валюті, відмінній від долара, і короткострокового розв'язання цієї проблеми немає.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що долар десятиліттями був валютою міжнародної торгівлі нафтою, а спроби знайти альтернативу наштовхувалися на труднощі конвертації, а також на політичні перепони.

Проблеми загострилися, коли в липні Індія, яка стала найбільшим покупцем російської нафти, наполягла на оплаті в рупіях, тоді торговельна діяльність РФ ледь не розвалилася.

"Російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, що він не прийматиме цю валюту", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що у центробанку РФ відмовляються отримувати виручку в неконвертованій валюті, яка має невелику вартість за межами Індії.

Крім того, приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів, що перевозили до мільйона тонн нафти, які прямували до Індії, в інші пункти призначення.

Як тимчасове рішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені в комбінації китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара.

Додається, що наразі залишаються проблеми пошуку життєздатної альтернативи долара, і ці проблеми зачіпають покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Найбільша проблема, однак, стосується Індії, яка купує понад 60% російської нафти, що видобувається морським шляхом, згідно з даними LSEG. Вона є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем, після Китаю.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 09:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1373  0,02 0,06 37,6913  0,02 0,06
EUR 40,2747  0,00 0,01 41,0387  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес