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Валютні проблеми заважають Росії продавати нафту в Азію – Reuters
14:19 27.11.2023 |
Після запровадження санкції проти російської нафти, Москва все частіше стикається з проблемами через недоліки розрахунків у валюті, відмінній від долара, і короткострокового розв'язання цієї проблеми немає.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що долар десятиліттями був валютою міжнародної торгівлі нафтою, а спроби знайти альтернативу наштовхувалися на труднощі конвертації, а також на політичні перепони.
Проблеми загострилися, коли в липні Індія, яка стала найбільшим покупцем російської нафти, наполягла на оплаті в рупіях, тоді торговельна діяльність РФ ледь не розвалилася.
"Російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, що він не прийматиме цю валюту", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що у центробанку РФ відмовляються отримувати виручку в неконвертованій валюті, яка має невелику вартість за межами Індії.
Крім того, приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів, що перевозили до мільйона тонн нафти, які прямували до Індії, в інші пункти призначення.
Як тимчасове рішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені в комбінації китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара.
Додається, що наразі залишаються проблеми пошуку життєздатної альтернативи долара, і ці проблеми зачіпають покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.
Найбільша проблема, однак, стосується Індії, яка купує понад 60% російської нафти, що видобувається морським шляхом, згідно з даними LSEG. Вона є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем, після Китаю.
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