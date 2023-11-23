Польща завершила офіційне розслідування причин «зернової кризи». Названі винуватці

Верховна аудиторська палата Польщі (Najwyższa Izba Kontroli, NIK) завершила розслідування щодо неконтрольованого імпорту зернових з України за період від початку січня 2022 року до кінця серпня 2023 року. Причиною "зернової кризи" стали неефективні дії й рішення польського уряду, пише видання Rzeczpospolita, якій вдалося ознайомитись із фінальним документом.

"Реалізація завдань, пов'язаних з імпортом і торгівлею зерном та ріпаком з України, не була надійною й ефективною", - цитує видання витяг зі звіту.

У документі наводяться дані щодо динаміки зростання імпорту сільгосппродукції з України за звітний період.

Так зростання імпорту зерна у 2022 році склало 16 771% порівняно з 2021 роком (збільшення з 3100 тонн у 2021 році до 523 000 тонн у 2022 році). Приріст імпорту з кукурудзи - на 29 803% (з 6200 тонн до 1,85 млн тонн), з ріпаку - на 669,7% (з 86 000 тонн до 662 000 тонн).

"Коли почали наростати тривожні сигнали про неконтрольований приплив зерна, влада применшила значення проблеми. За словами (колишнього. - Ред.) міністра сільського господарства Генріка Ковальчика, "українське зерно не наводнює польський ринок і не становить загрози для польських фермерів" - вказують у виданні.

У NIK вважають, що міністр посилив хаос на ринку, закликавши фермерів не продавати зерно й ріпак, а також заявивши, що ціни залишаються високими, і в другому півріччі 2022 року зростатимуть далі.

Результати перевірки показують, що оцінка ситуації міністром сільського господарства була неправильною і не була підкріплена даними й аналізом, які б дозволили прогнозувати подальший розвиток ситуації.

Дії уряду щодо захисту польського ринку зерна виявилися надто запізнілими, йдеться у звіті.

Лише у грудні 2022 року міністр сільського господарства звернувся з питання "зернової кризи" до Єврокомісії. І лише у квітні 2023 року Польща подала заявку до Єврокомісії на відновлення мит на українські зернові. У середині 2023 року вийшла ухвала про заборону ввезення сільгосппродукції з України.

На думку NIK, ситуація, яка виникла через надмірний імпорт зерна, показала, що не розроблено жодних інструментів протидії дестабілізації польського аграрного ринку. Сільськогосподарській політиці, позбавленої планування й аналізу ринку, не вистачало довгострокових і далекоглядних дій.