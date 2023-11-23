Найбільші грецькі судновласники перестали перевозити російську нафту через побоювання санкцій, – Reuters

Три великі грецькі судновласники - Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers - припинили транспортування російської нафти в останні тижні після нових санкцій з боку США.

За даними джерел агентства Reuters, відхід цих компаній суттєво скоротить кількість суден, готових перевозити сировину з РФ, проте поки трейдери не бачать дефіциту тоннажу на ринку російської нафти, пише The Moscow Times.

Зазначені компанії були активними перевізниками російської нафти та нафтопродуктів аж до вересня-жовтня, після чого почали скорочувати свою участь у таких операціях, повідомили трейдери, уточнивши, що всі три перевізники відхилили запити на нову оренду суден для ресурсів РФ із відвантаженням у листопаді та пізніше.

Відхід судновласників з Греції з російського ринку нафти пішов за посиленням санкцій США. У жовтні Вашингтон запровадив перші обмеження для власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозять російську нафту за ціною вище стелі, а минулого тижня - щодо ще трьох фірм та трьох танкерів.

Країни "Великої сімки" (G7) запровадили цінову стелю на російську нафту з кінця 2022 року, що дозволило західним фірмам надавати послуги з транспортування та страхування російської нафти, поки вона торгується нижче за $60 за барель.

Однак нафта Urals з липня торгується в основному вище за позначку $60 за барель на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК+, що змусило багатьох експертів заявити, що цінова стеля не працює.

За даними казначейства США, російська нафта сорту ESPO Blend також реалізується вище за граничний ціновий рівень.

Три основні судновласники Греції займалися постачанням російської нафти протягом десятиліть і залишалися ключовими гравцями навіть після відходу більшості інших західних суднових фірм з російського бізнесу в 2022 році.

Перевезення російської нафти за останній рік принесли рекордні доходи судновласникам, які наважилися нести ризики.

За оцінкою трейдерів, минулої зими фрахтові ставки на транспортування російської нафти підскочили до $15 млн за рейс із портів на Балтиці до Індії - у рази дорожчі, ніж постачання нафти, продаж якої не пов'язаний із санкційними ризиками. Нині ставки знизилися до $10 млн, але залишаються на багатомісячному максимумі.

Три грецькі компанії управляють сукупним флотом більш ніж 100 нафтових танкерів, здатних перевалювати майже всю експортну нафту з російських західних портів - Приморська, Усть-Луги і Новоросійська - обсягом приблизно 10 млн тонн на місяць, або 2,4 млн барелів на день.

Крім нафтових перевезень, грецькі компанії також керують флотом з невеликих танкерів для перевезення нафтопродуктів.

"Тіньового флоту може виявитися недостатньо для перевезення всієї російської нафти", - сказав один із трейдерів, які займаються транспортуванням російської сировини.

Як основна причина він назвав той факт, що нафта з РФ в основному йде в Азію, що займає 8-10 тижнів, а не два тижні, як раніше при постачанні до Європи, у зв'язку з чим для торгівлі потрібно більше танкерів.

На даний момент Росія, схоже, справляється із ситуацією, оскільки на ринку з'явилися нові суднові компанії, зазначають джерела в галузі.

За даними трейдерів та суднової статистики, Росія тепер покладається на флот свого основного судновласника - Радкомфлоту - та низки маловідомих компаній, зареєстрованих в ОАЕ, Індії, Гонконгу, Гані та Сейшельських островах. Ці танкери ходять під прапором різних країн - від Ліберії до Островів Кука.