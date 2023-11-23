Зупинити путінізм: євродепутати обговорили «Таємниці Кіпру»

Депутати Європейського парламенту обговорили в середу, 22 листопада, результати журналістського розслідування "Таємниці Кіпру" (Cyprus Confidential), згідно з яким фінансову індустрію острова використали мільярдери та порушники санкцій для зміцнення режиму президента Росії Володимира Путіна. На дебатах у Страсбурзі були присутні представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу.

Європарламентарі обурились ймовірними зв'язками між Росією та Кіпром. "Наприклад, кіпрський офіс PwC допомагав Путіну і його друзям у той самий час, коли Росія вела війну проти України. Компанії на Кіпрі допомагали росіянам, які потрапили під санкції, обходити їх. Фінансовий сектор Кіпру був сповнений російських грошей. Росіяни інвестували в Кіпр понад 200 мільярдів доларів", - заявила депутатка від Фінляндії Піркко Руохонен-Лернер.

Вона нагадала, що донедавна на Кіпрі діяли схеми отримання громадянства, за яких за два мільйони євро можна було фактично купити паспорт громадянина ЄС, чим скористалися російські олігархи. Депутатка запропонувала заборонити "золоті візи" не тільки на Кіпрі, а й на всій території Євросоюзу, а куплене громадянство оголосити недійсним.

Парламентарі вказали, що за допомогою "золотих паспортів" і візових схем Кіпр сприяв російському впливу, а також закликали запровадити на рівні ЄС кримінальне покарання за обхід санкцій і закрити наявні лазівки.

"Пособництвом путінській Росії" назвала дії фінансових компаній на Кіпрі європарламентарка від Бельгії Саскія Брікмон. "Кіпрська влада і так відома своїм м'яким підходом, через який там і раніше процвітав брудний бізнес, але зараз з Росією ситуація ще гірша. Тут існує реальна загроза", - сказала вона. Депутатка зазначила, що Європарламент неодноразово вимагав вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити виконання законів ЄС.

Проєкт криміналізації обходу санкцій у ЄС

Порушення санкцій є кримінальним злочином у більшості держав-членів, зазначила єврокомісарка з питань демократії Дубравка Суїца. Однак визначення цих правопорушень, а також види і ступені покарань істотно різняться в різних країнах ЄС. У 2022 році Єврокомісія запропонувала директиву щодо гармонізації визначень і покарань за порушення санкцій. У пропозиції наводиться детальний перелік кримінальних злочинів, пов'язаних з обходом санкцій.

Рада ЄС на рівні міністрів юстиції випрацювала в червні спільний підхід до законопроєкту про посилення покарання за обхід санкцій. Цей підхід стане основою для переговорів з Європарламентом щодо вироблення спільної позиції по законопроєкту.

Деякі депутати дякували журналістам за викриття ймовірних злочинів і висловлювали обурення тим, що це зробила не влада. На цьому тлі члени Європарламенту вимагали більшого втручання інституцій ЄС у регулювання подібних питань і покарання порушень на рівні всього Євросоюзу.

Німецький депутат: "Спіймати великих риб"

Німецький депутат Расмус Андресен (Rasmus Andresen) заявив, що за словами Єврокомісії стоїть занадто мало справ. "Сотня росіян, які потрапили під санкції, безперешкодно веде бізнес на Кіпрі, а російські гроші продовжують надходити в ЄС через Кіпр. Припинити цю практику досі не вдалося", - вказав він, посилаючись на розслідування. Парламентар закликав Єврокомісію діяти рішуче і, "якщо знадобиться, навіть проти Кіпру, адже ті, хто обходить санкції, мають розуміти, що й самі підпадуть під санкції".

З ним погодився інший депутат від Німеччини Ральф Зеекатц (Ralf Seekatz): хоч би якими жорсткими були санкції щодо Росії, вони нічого не варті, якщо не всі члени ЄС дбають про їхнє дотримання. "Країни Євросоюзу повинні прагнути зловити великих риб. А Єврокомісія повинна втрутитися і домогтися дотримання тих правил, про які ми з такими труднощами домовляємося, - тільки тоді вони матимуть сенс", - заявив він.

Представниця Румунії Рамона Стругаріу закликала не дозволяти фінансовим інституціям підривати зусилля Євросоюзу щодо притягнення до відповідальності порушників правил і зупинити путінізм у всіх його формах.

Кіпріоти виступили як патріоти

Парламентарі від Кіпру теж вимагали правосуддя щодо злочинців і називали ігнорування корупції системною проблемою, проте наголошували, що захищатимуть свою країну.

Так, Лукас Фурлас заявив, що "з Кіпру зробили цапа-відбувайла", а Елені Ставру закликала запровадити санкції проти Туреччини за окупацію частини острова, аналогічні тим, що діють щодо Росії. Деметріс Пападакіс вважає, що "кіпріоти заплатили високу ціну за отримання російських грошей", оскільки санкції ЄС проти Росії негативно позначилися на туристичному бізнесі острова, його фермерах, і відвернули інвесторів до Туреччини та на окуповану нею частину Кіпру.

Тим часом на Кіпрі створюється національний підрозділ з контролю за дотриманням санкцій, повідомила єврокомісарка Суїца. Крім того, одразу після публікації розслідування "Таємниці Кіпру" його президент Нікос Хрістодулідіс пообіцяв почати своє розслідування, додавши, що на карту поставлена репутація країни.

Новий пакет санкцій включає заходи проти їхнього обходу

У Брюсселі запевняють, що 12-й пакет санкцій проти РФ, який готується, містить набагато надійнішу систему блокування можливих шляхів обходу. За словами державної секретарки з закордонних справ Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Анхелес Морено Бау, у цій сфері вкрай важливою є співпраця між країнами Євросоюзу та Єврокомісією.

"Важливо, щоб були заблоковані всі санкційні товари і технології, але особливо всі бойові засоби, які Росія могла б використовувати у військових цілях для продовження агресії проти України. З огляду на масштабність заходів, що застосовуються, дуже важливо, щоб вони застосовувалися коректно і відповідно до вимог законодавства", - сказала вона.

У рамках проєкту "Таємниці Кіпру" Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) з'ясував, наприклад, як кіпрський підрозділ PwC співпрацював з невеликими фірмами, що спеціалізуються на створенні підставних компаній і наданні послуг підставних директорів десяткам росіян, які мають зв'язки з Кремлем. Розслідування засвідчило, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у списку клієнтів кіпрського підрозділу PwC вже було 12 росіян, які перебували під санкціями за анексію Криму та військову агресію на Донбасі. Під час проєкту журналісти вивчили витік 3,6 мільйона документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом.