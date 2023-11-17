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На ринку ДП в Європі напружена ситуація перед першою зимою без постачань з рф
11:33 17.11.2023 |
Прогноз падіння дизельного крек-спреду в Європі цієї зими залишається значно вищим за сезонні норми, оскільки наближається перша зима без будь-якого російського імпорту дизельного пального після впровадження ембарго.
ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів із 5 лютого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, що змусило торговельний блок переналаштувати свої торговельні потоки, які потребують дизпального.
До війни Європа була основним покупцем російського дизелю, імпортуючи близько 780 тис. барелів на день (б/д) у лютому 2022 року. У жовтні 2023 року в європейських водах було помічено лише 80 тис. б/д, згідно з даними S&P Global Commodities at Sea, значною мірою відображаючи пересадку з судна на судно біля узбережжя Греції.
Щоб заповнити прогалину, Європа звернулася до альтернативних джерел, таких як Близький Схід і узбережжя Мексиканської затоки США.
У лютому 2022 року Саудівська Аравія спрямувала в Європу 72 тис. б/д, але у вересні 2023 року постачила 137 тис. б/д, знизившись до 109 тис. б/д у жовтні. Згідно з даними CAS, США завантажили 43 тис. б/д до повномасштабної війни, а у вересні - 109 тис. б/д, знизившись до 43 тис. б/д у жовтні.
Імпорт з Індії також зріс, оскільки найбільший покупець сирої нафти в москві експортує більше палива, виробленого з російської нафти, зі знижками.
Проте, зі слів трейдерів, є питання з доступними обсягами дизельного пального з низькою температурою застигання, альтернативного російському.
Як наслідок, дизельні крек-спреди, різниця між ціною бареля сирої нафти і видобутого з неї ДП, виросли. Відповідно до даних аналітиків S&P Global Commodity Insights, крек-спред для дизельного пального в північно-західній Європі в січні 2022 року становив $13,33/барель проти середнього п'ятирічного значення $10,99/барель.
Регіональні крек-спреди на дизельному паливі також були підтримані тимчасовою забороною росії на експорт більшості дизпального й бензину, оголошеною 21 вересня, у спробі приборкати різке зростання внутрішніх цін на насоси. Експорт трубопроводами відтоді відновився, але морські бочки все ще заборонено.
Аналітики S&P Global очікують, що крек-спреди для дизельного пального в Європі взимку знизяться, але залишаться вище за $24 за барель до березня, що вдвічі перевищує сезонні норми.
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