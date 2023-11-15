Угорщина просуває співпрацю з Росією щодо будівництва АЕС

Влада Угорщини та російське державне агентство "Росатом" узгодили графік будівництва угорської атомної електростанції "Пакш-2". Відповідну угоду у вівторок, 14 листопада, підписав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та керівник "Росатома" Олексій Ліхачов на майданчику "Пакш", що за 100 кілометрів на південь від Будапешта.

"Тепер можна з упевненістю стверджувати, що два нових блоки будуть запущені в експлуатацію на початку 2030-х років", - цитує Сіярто агенція dpa. За його словами, у серпні вже розпочалася стадія безпосереднього будівництва за проєктом "Росатома", зокрема спорудження котлованів під п'ятий та шостий енергоблоки.

Своєю чергою Ліхачов заявив, що Росія направляє на проєкт свої "найкращі сили", а "увага до нього буде підвищена", пишуть російські ЗМІ. Загалом, за даними Ліхачова, зараз у світі за проєктом "Росатома" йде будівництво 14 енергоблоків з реакторами ВВЕР-1200, два з яких споруджуються в Угорщині".

Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440. Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про будівництво нових енергоблоків. Москва надала кредит на понад десять мільярдів євро, який покриває понад 80 відсотків витрат будівництва.

Україна вимагає санкції проти "Росатому"

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Угорщина не змінила своїх планів, а також продовжує закуповувати природний газ і трубопровідну нафту в Росії. Україна та деякі інші країни неодноразово закликали Євросоюз запровадити санкції проти "Росатому", який тісно пов'язаний із російським військовим апаратом та контролює окуповану РФ Запорізьку АЕС в Україні. Втім, досі жодні обмеження не накладені.

Російська атомна галузь має величезний вплив у світі. На частку Росії припадає понад 45 відсотків світових потужностей зі збагачення урану, вона постачає ядерне паливо на АЕС низки країн, зокрема й у США, які, незважаючи на жорсткий санкційний режим щодо РФ, продовжують щороку платити мільярд доларів за ядерне паливо, що поставляється "Росатомом".