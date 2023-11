Moody's змінило прогноз щодо рейтингів США на негативний, що викликало гнів Вашингтона

Агентство Moody's у п'ятницю знизило прогноз щодо кредитного рейтингу США зі «стабільного» на «негативний», пославшись на великий бюджетний дефіцит та зниження доступності боргу. Цей крок одразу викликав критику з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Цей крок стався за зниженням суверенного рейтингу іншим рейтинговим агентством Fitch, яке відбулося після кількох місяців політичного балансування на межі війни навколо стелі держборгу США.

Федеральні витрати та політична поляризація викликають зростання занепокоєння інвесторів, сприяючи розпродажу, внаслідок якого ціни на державні облігації США впали до найнижчого рівня за 16 років.

"Важко не погодитися з цим обґрунтуванням, оскільки немає розумних очікувань бюджетної консолідації найближчим часом", - сказав Крістофер Ходж, головний економіст США у Natixis. «Дефіцит залишиться великим... і оскільки відсоткові витрати займають більшу частку бюджету, борговий тягар продовжуватиме зростати».

Рейтингове агентство заявило, що «триваюча політична поляризація» в Конгресі підвищує ризик того, що законодавці не зможуть досягти консенсусу щодо бюджетного плану, щоб уповільнити зниження доступності боргу».

«Певної значної політичної відповіді, яку ми могли б зробити у зв'язку з цим зниженням бюджетної потужності, ймовірно, не відбудеться до 2025 року через наявний політичний календар наступного року», - сказав Reuters Вільям Фостер, старший віце-президент Moody's. в інтерв'ю.

Moody's є останнім із трьох найбільших рейтингових агентств, які підтримують найвищий рейтинг уряду США. У серпні Fitch змінило рейтинг із потрійного А на АА+, приєднавшись до S&P, яке має рейтинг АА+ із 2011 року.

Хоча агентство змінило свій прогноз, вказавши, що зниження рейтингу можливе у середньостроковій перспективі, агентство Moody's підтвердило довгостроковий рейтинг емітента та старший незабезпечений рейтинг на рівні «Ааа», пославшись на кредитний та економічний потенціал США.

Одразу після публікації рейтингу Moody's офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що ця зміна є «ще одним наслідком республіканського екстремізму та дисфункції у Конгресі».

«Хоча агентство Moody's зберігає рейтинг США на рівні Ааа, ми не погоджуємося зі зсувом прогнозу на негативний. Американська економіка залишається сильною, а казначейські цінні папери є визначним безпечним та ліквідним активом у світі", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адеймо.

Адейемо сказав, що адміністрація Байдена продемонструвала свою прихильність до фінансової стійкості, у тому числі за допомогою заходів щодо скорочення дефіциту на суму більше 1 трильйона доларів, включених до червневої угоди, укладеної з Конгресом про підвищення ліміту боргу США, а також пропозицію Байдена скоротити дефіцит майже на 2 ,5 трильйона доларів у наступному десятилітті.

Прибутковість казначейських облігацій різко зросла цього року на очікуваннях, що Федеральна резервна система зберігатиме жорстку грошово-кредитну політику, а також фінансові проблеми, зосереджені на США.

Різке зростання прибутковості казначейських облігацій «підсилило тиск, що існував раніше, на доступність боргу США», заявило агентство Moody's.

Зниження рейтингу Moody's може погіршити фінансові проблеми, але інвестори заявили, що вони скептично ставляться до того, що це вплине на ринок облігацій США, який розглядається як безпечна гавань через його глибину і ліквідність.

Однак "це нагадування про те, що годинник цокає, і ринки наближаються до розуміння того, що ми можемо вступити в новий період драми, яка в кінцевому підсумку може призвести до блокування уряду (the government shutting down)", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег компанії LPL Financial.

Рішення Moody's також було ухвалене на тлі різкого падіння підтримки Байдена, який претендує на переобрання у 2024 році, згідно з опитуваннями громадської думки. Опитування New York Times, опубліковане тиждень тому, показало, що він відстає від колишнього президента Дональда Трампа, провідного кандидата від республіканської партії, у п'яти із шести штатів, де триває боротьба: Неваді, Джорджії, Арізоні, Мічигані та Пенсільванії. Байден випередив Трампа у Вісконсіні. Результати у цих шести штатах допоможуть визначити, хто переможе на президентських виборах.

Рішення Moody's також чинитиме тиск на республіканців у Конгресі, щоб вони висунули законопроект про фінансування, щоб запобігти частковому закриття уряду.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який провів кілька днів у переговорах із членами своєї невеликої республіканської більшості (221-212) щодо кількох тимчасових заходів, сказав, що рішення Moody's підкреслює провал того, що він назвав «безрозсудною програмою витрат Байдена».

«Наш борг у розмірі 33,6 трильйона доларів є непосильним і становить небезпеку для нашої національної безпеки та економіки», - сказав він у своїй заяві. «Ми боротимемося за те, щоб упорядкувати наші фінанси».

Палата представників та Сенат, очолюваний демократами, мають узгодити механізм, який Байден зможе підписати до закінчення поточного фінансування 17 листопада.

Розбіжності з республіканцями в Палаті представників призвели до загравання із призупиненням роботи уряду, проте обидві партії сприяли дефіциту бюджету.

Демократи Байдена підтримали широкий спектр планів видатків, тоді як республіканці домоглися різкого зниження податків на початку президентства Дональда Трампа, що також сприяло збільшенню дефіциту. За роки перебування Трампа при владі загальний валовий борг США зріс приблизно на 7,9 трильйона доларів. Жодна із сторін серйозно не розглянула зростаючі витрати на програми соціального забезпечення та медичної допомоги, які становлять значну частину федеральних витрат.