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АНАЛІТИКА

Іран заявив, що продовжить переговори з європейцями щодо ядерної програми

 

В Ірані позитивно оцінили раунд переговорів з європейськими гарантами "ядерної угоди" 2015 року - Великою Британією, Німеччиною та Францією - та заявили, що продовжать зустрічі в цьому форматі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, який представляв Тегеран на переговорах, заявив, що сторони представили конкретні ідеї щодо скасування санкцій і ядерного питання.

"Серйозно критикуючи їхню позицію щодо недавньої загарбницької війни проти нашого народу, ми пояснили наші принципові позиції, зокрема щодо так званого механізму повернення до попередніх санкцій", - заявив Гарібабаді.

За його словами, Іран домовився з європейськими державами, "що консультації з цього питання будуть продовжені".

Британія, Німеччина та Франція є сторонами "іранської ядерної угоди", яка скасувала санкції проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми.

Термін дії резолюції Ради Безпеки ООН, яка регулює цю угоду, завершується 18 жовтня. Згідно з нею, всі санкції проти Ірану будуть скасовані, якщо механізм повернення санкцій не буде запущений не пізніш як за 30 днів до цієї дати.

Європейські держави раніше дали знати, що можуть запустити цей механізм, якщо до кінця серпня Іран не вживе конкретних заходів щодо своєї ядерної програми.

Окремий переговорний процес із іранцями вела й американська сторона. Але після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів зі Штатами.
Ключові теги: Іран
 

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