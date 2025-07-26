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АНАЛІТИКА

Посли G7 вітають кроки з відновлення незалежності НАБУ та САП

 

Посли держав "Групи семи" у пʼятницю привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

Про це йдеться в їхній заяві на Х, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 зазначили, що вітають зобов'язання президента Володимира Зеленського "швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів".

"Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату", - додали вони.

Дипломати також пообіцяли "уважно стежити за розвитком подій" та висловили сподівання, що Верховна Рада швидко ухвалить відповідний закон.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

Наступного дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

 

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