У НАТО розповіли про нараду щодо систем Patriot для України 23 липня

Командування Об'єднаних збройних сил НАТО у середу, 23 липня, провело зустріч в штаб-квартирі НАТО з представниками держав Альянсу з тим, щоб Україна отримала необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriot якомога швидше.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопоставлений військовий представник НАТО.

НАТО проводить консультації з союзниками, щоб передати Україні системи Patriot якнайшвидше.

"Йдеться не про одну-єдину зустріч одного дня. Це - безперервний процес, спрямований на те, щоб якнайшвидше надати Україні вкрай необхідну підтримку", - наголосив представник НАТО.

Він повідомив, що верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич у середу, 23 липня, провів розмову з начальником штабу оборони Німеччини, обговорюючи воєнну підтримку України та передачу Україні систем Patriot.

"Також в середу верховне командування ОЗС НАТО взяло участь в окремій зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з представниками держав-союзниць. Це лише дві з багатьох зустрічей, мета яких - забезпечити Україну всім необхідним вже зараз!", - повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Високопосадовець нагадав про виступ Алексуса Гринкевича на симпозіумі у німецькому Вісбадені минулого тижня, коли той заявив, що забезпечення України системами протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для нього та генерального секретаря НАТО.

"Щоб досягти цієї мети, я справді маю намір зібрати всіх, щоб подивитися, що можливо зробити в рамках наявного. Це буде пов'язано з тим, як ми зможемо організувати послідовність поставок в Україну вже зараз. Те, про що говорив державний секретар Рубіо: засоби, що вже є в Європі, можна передати швидше, ніж ті, що лише виходять з виробництва, - а виробничі лінії можна використати для поповнення того, що буде передано", - пояснив тоді Гринкевич.