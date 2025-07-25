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АНАЛІТИКА

В Єврокомісії наполягають, що інформація про контакт фон дер Ляєн та Зеленського в контексті ситуації навколо НАБУ та САП достовірна

 

В Європейській комісії наполягають на достовірності інформації щодо контакту президентів Урсули фон дер Ляєн та Володимира Зеленського в світлі ситуації з Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У п'ятницю в Брюсселі, відповідаючи на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна" до речника Європейської комісії Гійома Мерсьє з проханням прояснити ситуацію щодо повідомлення про контакт фон дер Ляєн та Зеленського, який український лідер заперечив, Мерьє запевнив, що інформація Єврокомісії "залишається в силі".

Він процитував відповідне повідомлення, яке у четвер озвучив речник Стефан де Кеерсмакер: "Щодо контексту між президентом (фон дер Ляєн) та президентом Зеленським, я можу лише сказати, що вони справді контактували, що вони обмінювалися інформацією. Я не можу надати вам точні деталі щодо того, що, коли, як і о котрій годині. Важливим є повідомлення, яке справді було передано, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо вжитих кроків. Президент фон дер Ляєн і президент Зеленський контактували, вони обмінювалися (...). Тут важливо те, що повідомлення було передано".

Де Кеерсмакер також сказав, що в ЄК є розуміння того, що "українська влада обрала новий підхід, пропонує новий план дій чи закон". "Ми вітаємо той факт, що український уряд вживає заходів, і ми працюємо з ним, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, справді враховані", - зазначив речник ЄК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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