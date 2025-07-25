Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Президент США Дональд Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ навіть раніше оголошеного ним строку.

На запитання журналіста під час брифінгу в п'ятницю, чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти РФ, голова держави відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".

Минулого тижня Трамп заявив, а речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що, якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть 100% мита й вторинні санкції щодо РФ. "Країни, які купують нафту в Росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці", - заявила Левітт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що якщо США введуть вторинні мита щодо РФ, то Європі варто вчинити так само.

23 липня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти як інструмент тиску на РФ в українському питанні є реальною можливістю.