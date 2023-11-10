Партія влади Грузії лідирує в рейтингах, але майже 70% грузинів чекають на нову

Керівна партія "Грузинська мрія" залишається на першому місці у рейтингах грузинських політсил, проте майже 70% респондентів хотіли би бачити у парламентській більшості нову партію.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування компанії Edison Research на замовлення опозиційного телеканалу "Формула".

На питання про те, за кого б голосували респонденти, якби вибори проходили у цей же день, 37% відповіли, що підтримали би "Грузинську мрію".

На другому місці - "Національний рух-Стратегія Агмашенебелі" з 21%, на третьому - партія "За Грузію" (9%), четвертому - "Лело" (5%).

Політсили "Гірчі/Дроа", Лейбористську партію, "Для народу", "Гірчі" підтримали би по 4%; "Альт-інфо", "Силу народу", "Громадян" і "Альянс патріотів" - по 3%.

Компанія зауважує, що застосовувався метод алокації - розподілу голосів респондентів, які прямо не назвали партію-фаворита, за їхніми відповідями на додаткові запитання.

При цьому на запитання про те, чи хочуть вони бачити в наступному парламенті у більшості "Грузинську мрію", чи якусь нову партію, 68% висловилися за нову партію.

80% опитаних заявили, що "обов'язково підуть" на наступні парламентські вибори 2024 року, "напевно підуть" - 13%.

60% респондентів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

У питанні про проблеми, які найбільше турбують громадян, у топ-3 опинилися безробіття (47%), інфляція (45%) та бідність (43%).

Проблему окупованих територій назвали 25%, еміграції - 19%. Війну в Україні назвали 8% респондентів.

Головною причиною підтримки вступу Грузії у ЄС найбільше опитаних - 47% - назвали "підвищення безпеки країни", 30% - економічні вигоди, 14% - розвиток демократії.

56% вважають, що президентка Саломе Зурабішвілі має помилувати експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Опитування проводили методом прямого інтерв'ювання з 20 жовтня по 6 листопада по всій території країни. Всього опитали 1500 осіб віком від 18 років, які мають право голосу і проживають у Грузії. Можлива похибка складає +/- 3%.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Грузії статус кандидата на членство за умови виконання Тбілісі низки кроків. Рішення щодо цього лідери мають ухвалити на грудневому саміті.

Президентка Саломе Зурабішвілі запустила кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата.