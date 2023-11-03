У половині країн світу падає рівень демократії - IDEA

У половині країн світу спостерігається падіння рівня демократії. Такого висновку дійшли автори щорічної доповіді "Глобальний стан демократії" дослідницького центру "Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам" (IDEA), оприлюдненої у Стокгольмі у четвер, 2 листопада.

У половині зі 173 країн світу за останні п'ять років відбулося послаблення демократичних стандартів щонайменше в одній із галузей, констатують автори доповіді. За їхніми оцінками, ця негативна тенденція торкнулася і держав з історично сильною демократичною традицією в Європі, Азії та Північній Америці. "Багато усталених демократій переживають спад, (...) починаючи від зниження рівня рівності соціальних груп у США, свободи преси в Австрії і завершуючи доступом до правосуддя у Великобританії", - зазначається у доповіді.

У таких країнах, як Угорщина, Австрія та Перу, аналітики зафіксували політичний тиск на суди, що послаблювало верховенство права. А Росія, Білорусь, Азербайджан та Туреччина, за даними авторів доповіді, "відірвалися" від основної частини Європи - їхні показники щодо рівня демократії опинилися на набагато нижчому рівні, ніж середньоєвропейський.

"Рецесія демократії" у світі

За словами одного з авторів доповіді Майкла Рані, у 2023 році експерти вже вшосте поспіль зафіксували, що країн, де спостерігається послаблення демократії, у світі більше, ніж держав, де фіксують покращення у цій сфері. Спад рівня демократії у світі протягом останніх шести років є найтривалішою "рецесією демократії", яку в IDEA зафіксували від початку проведення таких досліджень у 1975 році, наголосив він.

Крім того, експерти вказують і на демократичний спад, пов'язаний з пандемією COVID-19. За словами Рані, і зараз, на базі даних, отриманих після піку пандемії, жодного "підйому" у цій сфері не спостерігається.

За оцінкою IDEA, спад рівня демократії у світі слід розглядати вкупі з кризою, викликаною зростанням вартості життя, зміною клімату, а також вторгненням Росії в Україну, що стали серйозними викликами для багатьох лідерів, які прийшли до влади через вибори.

Водночас у доповіді згадуються й деякі позитивні зміни. Так, у низці країн Центральної Європи, за оцінкою IDEA, покращилася ситуація в галузі верховенства права, а в низці африканських держав знизився рівень корупції та розширилася участь громадян у політичному житті.

IDEA ґрунтує свої індекси глобального стану демократії на понад 100 змінних та використовує чотири основні категорії - представництво, права, верховенство права та політична участь - для класифікації.