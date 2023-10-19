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АНАЛІТИКА

Китай надає РФ підтримку у війні, але їхні відносини не рівноправні – звіт Пентагону

 

Аналітики Міністерства оборони США вказують на політичну, дипломатичну й обмежену військову підтримку Росії з боку Китаю на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну, але додають, що відносини Пекіна й Москви позначені "стратегічною недовірою".

Це випливає зі звіту Пентагону, присвяченого політиці щодо Китаю, який цитує "Європейська правда".

У звіті припускається, що рішення РФ почати повномасштабне вторгнення в Україну застало Китай зненацька. На цьому тлі Пекін прагнув зберегти свої тісні зв'язки з Москвою, одночасно просуваючи власний імідж відповідальної великої держави і "нейтралітет".

Для цього Китай повторює російські наративи, якщо вони збігаються з критикою у бік США, утримується від засудження дій Росії чи використання слова "війна" на їхнє позначення, а також співпрацює з Москвою на міжнародних майданчиках на кшталт ООН чи БРІКС.

У контексті надання Росії економічної та військової допомоги Китай, ідеться у звіті, "намагатиметься збалансувати своє стратегічне партнерство з РФ, уникаючи при цьому репутаційних або економічних втрат", які можуть виникнути у разі постачання зброї.

При цьому дані російської митниці підтверджують, що компанії в РФ купували в Китаї продукцію подвійного призначення і "деякі незначні військові товари, як-то стрілецьку зброю, запчастини, навігаційне обладнання та захисне спорядження".

При цьому, вважають укладачі звіту Пентагону, китайсько-російські відносини "все ще забарвлені латентною напруженістю і стратегічною недовірою" через історичний досвід Російської імперії та Радянського Союзу, які користувалися перевагами слабшого Китаю.

"Незважаючи на нормалізацію китайсько-радянських відносин у 1989 році та вирішення давніх прикордонних суперечок, Китай залишається підозрілим щодо намірів Росії. КПК (Комуністична партія Китаю. - Ред.) усе ще використовує минуле приниження Китаю Росією - наприклад, підписання несправедливих прикордонних договорів, за якими великі ділянки китайської території відійшли до російського Далекого Сходу, - як джерело націоналізму", - йдеться у звіті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
 

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