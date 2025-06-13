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АНАЛІТИКА

Зеленський розраховує на зустріч з Трампом на саміті G7

 

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у саміті Великої сімки (G7) в Канаді наступного тижня, де він сподівається, серед іншого, зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом . Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 12 червня, на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом після їхньої зустрічі в Києві.

За словами Зеленського, однією з основних тем саміту G7 буде санкційна політика. "Що стосується адженди саміту G7, то зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень, - пояснив Зеленський. - І лише в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку".

Також на саміті обговорюватимуть підтримку України та фінансування її відновлення. Окрім того, на порядку денному будуть і "важливі" двосторонні зустрічі, заявив Зеленський.

Зеленський розраховує, що обговорить з Трампом санкції

Відповідаючи на питання журналістів щодо імовірності того, що у США буде схвалений законопроєкт про жорсткіші санкції щодо РФ авторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, Зеленський наголосив, що цей пакет для України "дуже важливий". "Але все одно кінцеве рішення - у Білому домі, залежить від президента Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.

"Я розраховую, що у нас буде розмова (з президентом Трампом. - Ред.) на саміті G7, і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть ухвалені відповідні рішення, що мені вдасться мати, принаймні, розуміння, наскільки ми близькі до цього рішення", - додав він. Водночас Зеленський наголосив на важливості того, що США і ЄС координують свої дії у питанні санкцій щодо РФ.

Трамп минулого тижня заявив, що він ще не вирішив, чи запроваджувати санкції щодо Росії, нагадує Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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