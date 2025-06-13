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Євросоюз стане співзасновником Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ
23:14 12.06.2025 |
Європейський Союз долучиться до розширеної часткової угоди в якості члена-засновника Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, щойно Комітет міністрів Ради Європи остаточно схвалить його створення.
Про це Майкл Макграт, єврокомісар з питань демократії, судочинства і верховенства права, заявив на пресконференції за підсумками першого дня Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ в Люксембурзі, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми обговорили Україну та необхідність притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, і я поінформував колег-міністрів про нашу участь у створенні Спеціального трибуналу», - повідомив єврокомісар.
Він також нагадав про участь Єврокомісії у засіданні 9 травня у Львові, де розпочався формальний процес створення судової інстанції та повідомив про подання до Ради Європи спеціальної пропозиції про приєднання від ЄС.
«Європейська комісія зобов'язується підтримувати всі кроки, необхідні для забезпечення своєчасного створення трибуналу. З огляду на це, ми подамо до Ради пропозицію про приєднання Європейського Союзу до розширеної часткової угоди в якості члена-засновника, щойно Комітет міністрів РЄ схвалить створення трибуналу», - оголосив Макграт.
Єврокомісар також підтвердив зобов'язання комісії забезпечити повне виконання санкцій та можливість переслідування та покарання за їх порушення в усіх державах-членах.
«Тому швидка і правильна імплементація директиви про порушення санкцій є надзвичайно важливою в цьому відношенні», - додав він.
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