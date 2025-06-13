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ЄС і Китай планують провести саміт у липні - Politico
22:45 12.06.2025 |
Представники Європейського Союзу та Китаю 24-25 липня планують провести спільний саміт на тлі економічної напруженості та американських мит.
Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела, передає Укрінформ.
Як зазначається, саміт буде присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між ЄС і Китаєм.
ЄС на зустрічі представлятимуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник Європейської ради Антоніу Кошта. Європейська сторона сподівається, що глава Китаю Сі Цзіньпін буде присутній на дипломатичному ювілеї, але поки що це не підтверджено.
За словами співрозмовників видання, перший день зустрічі пройде в Пекіні, а другий - у китайській провінції Аньхой.
Як пише Politico, однією з цілей саміту для Китаю є те, щоб ЄС скасував мита на електромобілі. Минулого тижня Міністерство торгівлі КНР заявило, що переговори з Брюсселем про це перебувають на завершальній стадії.
Китайське представництво при ЄС відмовилося від коментарів, а речник Ради зміг лише сказати, що саміт відбудеться у другій половині липня. Європейська комісія поки ніяк це не коментує.
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