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Трамп уже не виключає ударів Ізраїлю по Ірану
22:55 12.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що удар Ізраїлю по Ірану "цілком можливий", і дав зрозуміти, що волів би уникнути його шляхом продовження ядерних переговорів з Тегераном.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Під час підписання законопроєктів у Білому домі в четвер Трамп відповів на запитання журналістів про те, чи вважає він імовірним ізраїльські удари по Ірану.
"Я не хочу говорити, що це станеться скоро. Але це виглядає як щось, що цілком може статися", - відповів президент США.
Трамп водночас зазначив, що краще продовжувати дипломатичні переговори з Іраном.
"Іран не може мати ядерної зброї. Крім цього, я хочу, щоб вони досягли успіху. Я хочу, щоб з ними все було чудово. Ми допоможемо їм досягти успіху. Ми будемо торгувати з ними. Ми зробимо все необхідне", - сказав він.
Коментарі Трампа пролунали на тлі усе більшої занепокоєності у Вашингтоні, на Близькому Сході та за його межами, що Ізраїль незабаром завдасть ударів по ядерних обʼєктах Ірану.
На цьому тлі США оголосили попередження для своїх громадян на Близькому Сході та частково евакуюють дипломатів у регіоні.
За повідомленнями ЗМІ, президент США у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.
Розмова відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди. Іранські офіційні особи, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.
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