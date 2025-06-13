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Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду вже можна було б укласти
22:52 12.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду, на його думку, вже можна було б укласти.
«Я розчарований Росією. Але я також розчарований Україною. Бо, гадаю, можна було б укласти угоду. А ми втрачаємо п'ять чи шість тисяч людей на тиждень. Здебільшого солдатів. Але також людей, які живуть у містах, бо їх знову вражають ракетами - як би ви жили в будівлі, і якби знали, що ракета має хороший шанс влучити в будівлю ввечері? Мабуть, жахливо так жити», - сказав він під час спілкування з журналістами.
Трамп ще раз повторив, що він розчарований через відсутність угоди, додавши про чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем.
Президент США 28 травня заявив, що «матиме відповідь за два тижні», чи дійсно президент Росії Володимир Путін хоче завершити війну в Україні.
Після того, 2 червня, представники України та Росії зустрілися на переговорах в Стамбулі. Українська сторона запропонувала припинення вогню, а також зустріч на високому рівні, зокрема, можливо, за участі Трампа. Москва відмовилася.
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