Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду вже можна було б укласти

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду, на його думку, вже можна було б укласти.

«Я розчарований Росією. Але я також розчарований Україною. Бо, гадаю, можна було б укласти угоду. А ми втрачаємо п'ять чи шість тисяч людей на тиждень. Здебільшого солдатів. Але також людей, які живуть у містах, бо їх знову вражають ракетами - як би ви жили в будівлі, і якби знали, що ракета має хороший шанс влучити в будівлю ввечері? Мабуть, жахливо так жити», - сказав він під час спілкування з журналістами.

Трамп ще раз повторив, що він розчарований через відсутність угоди, додавши про чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем.

Президент США 28 травня заявив, що «матиме відповідь за два тижні», чи дійсно президент Росії Володимир Путін хоче завершити війну в Україні.

Після того, 2 червня, представники України та Росії зустрілися на переговорах в Стамбулі. Українська сторона запропонувала припинення вогню, а також зустріч на високому рівні, зокрема, можливо, за участі Трампа. Москва відмовилася.