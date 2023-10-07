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Українське прислів'я
Міграційна реформа в ЄС: Польща і Угорщина знову проти
23:23 06.10.2023 |
Польща та Угорщина в п'ятницю, 6 жовтня, не дозволили включити питання міграції в спільну заяву про підсумки неофіційного саміту Ради ЄС, який відбувся у іспанській Гранаді. Зокрема, Будапешт та Варшаву не влаштовує запланований механізм солідарності, що передбачає розподіл біженців між країнами Євросоюзу.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав цей механізм "диктатом" з боку Брюсселя та Берліна. "План полягає в тому, щоб допускати нелегальних мігрантів до країн, які не хочуть їх приймати, і вводити драконівські покарання... Польща рішуче відкидає це", - заявив він під час неформального засідання Ради ЄС в Іспанії, пише агенція AFP.
Згодом Моравецький заявив, що Варшава відхиляє спільну заяву за підсумками засідання в частині міграції. "Як відповідальний політик, я офіційно відхиляю весь параграф висновків саміту щодо міграції", - написав Моравецький у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.
Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав механізм розподілу біженців між країнами ЄС "юридичним зґвалтуванням". "Немає жодних шансів на якийсь компроміс і згоду щодо міграції. Політично це неможливо... тому що юридично нас, як би це сказати, нас зґвалтували", - заявив він.
Це вже не вперше Угорщина і Польща блокують ухвалення спільної декларації країн-членів ЄС щодо оновленої політики надання притулку. На саміті ЄС у червні Будапешт і Варшава теж відмовилися підтримати документ, відкинувши запланований механізм розподілу біженців.
Згідно з попереднім планом реформи системи надання притулку, який на початку червня погодили міністри юстиції і внутрішніх справ країн ЄС, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов'язково повинна приймати їх.
Держави, які не бажають приймати нелегальних мігрантів і біженців, які прибувають до ЄС, зможуть допомогти країнам, які їх приймають, за допомогою виділення коштів - близько 20 тисяч євро на людину, а також обладнанням або персоналом.
Макрон: Це не обов'язково означатиме, що угода буде заблокована
На невдоволення Польщі та Угорщини відреагував президент Франції Еммануель Макрон. На його переконання, невдоволення Польщі і Угорщини не обов'язково означатиме, що остаточна угода буде заблокована, пише агенція Reuters.
"Вони (Варшава та Будапешт - Ред.) за столом висловили свою незгоду, яку вони вже висловлювали на міністерському рівні. Але це не так, щоб заблокувати рішення, яке буде ухвалене кваліфікованою більшістю", - сказав він на пресконференції в Іспанії після зустрічі європейських лідерів.
Раніше цього тижня на зустрічі постійних представників у Брюсселі країни-члени ЄС змогли зняти питання щодо так званого кризового регламенту, який вважається важливим елементом реформи міграційної політики. Реформу планують завершити до виборів до Європейського парламенту 2024 року.
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