Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міграційна реформа в ЄС: Польща і Угорщина знову проти

 

Польща та Угорщина в п'ятницю, 6 жовтня, не дозволили включити питання міграції в спільну заяву про підсумки неофіційного саміту Ради ЄС, який відбувся у іспанській Гранаді. Зокрема, Будапешт та Варшаву не влаштовує запланований механізм солідарності, що передбачає розподіл біженців між країнами Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав цей механізм "диктатом" з боку Брюсселя та Берліна. "План полягає в тому, щоб допускати нелегальних мігрантів до країн, які не хочуть їх приймати, і вводити драконівські покарання... Польща рішуче відкидає це", - заявив він під час неформального засідання Ради ЄС в Іспанії, пише агенція AFP.

Згодом Моравецький заявив, що Варшава відхиляє спільну заяву за підсумками засідання в частині міграції. "Як відповідальний політик, я офіційно відхиляю весь параграф висновків саміту щодо міграції", - написав Моравецький у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав механізм розподілу біженців між країнами ЄС "юридичним зґвалтуванням". "Немає жодних шансів на якийсь компроміс і згоду щодо міграції. Політично це неможливо... тому що юридично нас, як би це сказати, нас зґвалтували", - заявив він.

Це вже не вперше Угорщина і Польща блокують ухвалення спільної декларації країн-членів ЄС щодо оновленої політики надання притулку. На саміті ЄС у червні Будапешт і Варшава теж відмовилися підтримати документ, відкинувши запланований механізм розподілу біженців.

Згідно з попереднім планом реформи системи надання притулку, який на початку червня погодили міністри юстиції і внутрішніх справ країн ЄС, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов'язково повинна приймати їх.

Держави, які не бажають приймати нелегальних мігрантів і біженців, які прибувають до ЄС, зможуть допомогти країнам, які їх приймають, за допомогою виділення коштів - близько 20 тисяч євро на людину, а також обладнанням або персоналом.

Макрон: Це не обов'язково означатиме, що угода буде заблокована

На невдоволення Польщі та Угорщини відреагував президент Франції Еммануель Макрон. На його переконання, невдоволення Польщі і Угорщини не обов'язково означатиме, що остаточна угода буде заблокована, пише агенція Reuters.

"Вони (Варшава та Будапешт - Ред.) за столом висловили свою незгоду, яку вони вже висловлювали на міністерському рівні. Але це не так, щоб заблокувати рішення, яке буде ухвалене кваліфікованою більшістю", - сказав він на пресконференції в Іспанії після зустрічі європейських лідерів.

Раніше цього тижня на зустрічі постійних представників у Брюсселі країни-члени ЄС змогли зняти питання щодо так званого кризового регламенту, який вважається важливим елементом реформи міграційної політики. Реформу планують завершити до виборів до Європейського парламенту 2024 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес