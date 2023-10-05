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Португалія проти фіксованих термінів розширення ЄС
08:26 05.10.2023 |
Розширення ЄС не повинно мати фіксованих термінів, але його інститути повинні бути реформовані, щоб пристосуватися до нових членів.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу державний секретар з європейських справ Португалії Тіагу Антунеш, його цитує Euractiv.
"Нерозумно встановлювати фіксовані або дуже визначені терміни. Процес розширення базується на власних заслугах кандидатів, на оцінці їхнього потенціалу та виконанні копенгагенських критеріїв", - заявив Антунеш.
Виступаючи на слуханнях парламентського комітету у справах ЄС напередодні неформального засідання лідерів ЄС в п'ятницю в іспанській Гранаді, Антунеш сказав, що розширення ЄС буде "центральною темою" зустрічі.
"Це абсолютний пріоритет, який з геополітичних причин набув нового значення, як для країн Західних Балкан, які чекали цього найдовше, так і для східного тріо - України, Молдови та Грузії", - сказав він.
"Існує консенсус, що розширення - це інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі. Ми хочемо, щоб це сталося, сподіваємося, якомога швидше", - додав Антунеш.
За його словами, Португалія вважає, що потрібно "прискорити роботу, яка зробить це розширення можливим, як країнам-кандидатам, так і самому ЄС", щоб обидві сторони "були готові до того, коли цей момент настане".
"Країни-кандидати повинні прискорити процес реформ, особливо у сфері верховенства права, що є важливим і базовим аспектом... Ми також зобов'язані надавати технічну допомогу і сприяти країнам-кандидатам у цьому надзвичайно складному процесі підготовки та інтеграції в acquis спільноти (права ЄС)", - сказав держсекретар.
Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року.
Берлін і Париж поділяють амбіції щодо дедлайну 2030 року за умови, що в ЄС будуть проведені необхідні інституційні реформи. Однак політики в Берліні наполягають на тому, що окремі країни-члени, наводячи як приклад Польщу, виступають проти цих реформ, хоча водночас є палкими прихильниками негайного членства України в ЄС.
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