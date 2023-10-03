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Китай відмовляється доплачувати за електроенергію з Росії через новий «податок на падіння рубля»
23:16 02.10.2023 |
Китай відмовляється доплачувати за імпорт електроенергії з Росії, тому російська держкорпорація "Інтер РАО" почала обмежувати постачання до цієї країни.
Представник "Інтер РАО" розповів, що Монголія вже погодилася платити вищу ціну за електроенергію з РФ, переговори з Пекіном все ще тривають, передає РБК.
"Інтер РАО" - єдиний оператор експорту та імпорту електроенергії в Росії, після втрати європейського ринку саме Китай є найбільшим покупцем російської електроенергії.
Як повідомлялося, наприкінці вересня російська держкорпорація запропонувала своїм контрагентам у Китаї та Монголії підняти ціни на 7% через запровадження у Росії з 1 жовтня так званого "податку на падіння курсу рубля" - експортного мита, ставка якого залежатиме від курсу російської валюти.
Китай став найбільшим покупцем електроенергії у "Інтер РАО" після закриття експорту до ЄС. У 2022 році російська компанія поставила в КНР рекордний обсяг електроенергії - приблизно 4,7 млн МВт-год.
За даними китайської митної статистики, за вісім місяців 2023 року Росія продала Китаю 2,7 млн МВт-год за $117,9 млн. Середня ціна російської електроенергії для Китаю склала $43,8 за МВт-год, а зі збільшенням на 7% показник досягне $46,8.
При цьому експорт дозволяє стримувати тарифи на електроенергію для мешканців російського Далекого Сходу. Якщо його не буде, ціни для них зростуть.
Як повідомлялося, уряд Росії вирішив запровадили з 1 жовтня мита на більшість товарів російського експорту, ставки яких будуть прив'язані до курсу рубля і допоможуть додатково наповнити російський бюджет.
Мито збільшуватиметься при кожному підвищенні курсу на 5 рублів. При середньому курсі більше 80, але менше 85 рублів за долар мито становитиме 4%, при курсі в діапазоні 85-90 рублів - 4,5%, а при курсі в діапазоні 90-95 рублів - 5,5%. При перевищенні 95 рублів мито буде максимальним - 7%.
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