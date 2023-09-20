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Світовий борг досяг рекордних 307 трильйонів доларів
23:17 19.09.2023 |
Світовий борг досяг рекордних 307 трлн доларів, зрісши першій половині 2023 року на 10 трлн дол.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів.
Згідно зі звітом групи з торгівлі фінансовими послугами, світовий борг у доларовому еквіваленті зріс на 10 трлн дол у першій половині 2023 року і на 100 трлн доларів за останнє десятиліття.
"Востаннє зростання призвело до того, що співвідношення світового боргу до ВВП вже другий квартал поспіль зростає до 336%. До 2023 року цей показник знижувався протягом семи кварталів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, уповільнення зростання разом з уповільненням зростання цін призвели до збільшення боргового коефіцієнта.
Понад 80% нещодавнього нарощування боргу припадає на розвинені країни світу, причому найбільше зростання боргу зафіксовано в США, Японії, Великобританії та Франції. Серед ринків, що розвиваються, найбільше зростання припало на найбільші економіки, а саме Китай, Індію та Бразилію.
У звіті зазначається, що співвідношення боргу домогосподарств до ВВП на ринках, що розвиваються, все ще перевищує рівень, який існував до COVID-19, переважно завдяки Китаю, Кореї та Таїланду. Водночас за перші шість місяців цього року цей показник на розвинених ринках впав до найнижчого рівня за останні два десятиліття.
Додається, що у випадку збереження інфляційного тиску на розвинених ринках збережеться, стан балансів домогосподарств, особливо в США, забезпечить подушку ... проти подальшого підвищення ставок", - йдеться в доповіді.
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