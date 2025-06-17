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Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету
17:09 16.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом має намір обговорити оборонний пакет, який Україна готова купити.
"Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати, і я впевнений, що у нас буде така можливість, ну, принаймні, розраховуватися", - сказав Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
Як зазначив глава Української держави, без допомоги США Україні було б дуже складно. Проте зараз йде мова про американську допомогу, яка була підтримана ще за минулих років.
"Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу", - додав Зеленський.
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