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Фіцо: Від вступу України до ЄС для Словаччини більше плюсів, аніж негативу
23:22 16.06.2025 |
Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство України в Європейському Союзі принесе його країні більше можливостей, аніж негативу. Слова політика передає словацька газета Dennik N.
Прем'єр знову запропонував провести спільне засідання урядів Словаччини та України.
Востаннє кабінети міністрів двох країн зустрічалися у 2024 році під Ужгородом, а до цього була ще одна зустріч у словацькому місті Михайлівці. Фіцо вже казав про зацікавленість у спільній зустрічі у квітні 2025 року, проте вона так і не відбулась.
Також політик повторив, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити її вступу до НАТО. Він додав, що Україна має бути "максимально підготовленою".
Офіс словацького віцепрем'єра Петера Кмеца у своєму аналізі рекомендував підтримати вступ України до ЄС: хоча інтеграція Києва не передбачає, що Братислава почне вносити до бюджету ЄС більше коштів, аніж отримує з нього, але країна втратить частину фінансування від блоку. Водночас це буде компенсовано економічним зростанням, зауважили у відомстві.
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