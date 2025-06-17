Відмова ЄС від газу з РФ - лише Угорщина й Словаччина проти

Рада Європейського Союзу закликала Єврокомісію "продовжувати роботу з диверсифікації та поступової відмови від залежності від поставок викопного палива", йдеться у висновках, опублікованих за підсумками її засідання в Люксембурзі в понеділок, 16 червня. Міністри енергетики країн Євросоюзу також попросили виконавчий орган ЄС активізувати зусилля зі створення повністю інтегрованого внутрішнього енергетичного ринку блоку, "беручи до уваги право держав-членів визначати свій набір постачальників і джерел енергії".

Навіть попри останнє компромісне формулювання, висновки ухвалили 25 країн Євросоюзу з 27: проти виступили Угорщина і Словаччина. Будапешт "наклав вето" на комюніке Ради ЄС, що закликає Єврокомісію реалізувати план заборони російського газу й нафти. Про це повідомив у соцмережах глава угорського МЗС Петер Сійярто. "Енергетична політика є національною компетенцією, і це ставить під загрозу наш суверенітет та енергетичну безпеку. Враховуючи ескалацію на Близькому Сході, ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", - написав він.

Якщо російська нафта здебільшого підпадає під ембарго ЄС, запроваджене 2023 року, то санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний газ і передбачають винятки для Угорщини, Словаччини та Греції. А ось проти скрапленого природного газу (СПГ) з Росії Євросоюз досі жодних обмежувальних заходів не запроваджував. Його все ще активно закуповують, наприклад, Іспанія, Франція, Нідерланди, Бельгія, тоді як Австрія, Польща, країни Балтії вже добровільно відмовилися від російського газу. Загалом газом із РФ зараз користуються десять країн ЄС.

Законопроєкт вдосконалюватимуть посли країн ЄС

Водночас у Брюсселі просять розрізняти два паралельні процеси: політичний і законодавчий. На засіданні Ради ЄС точилася політична дискусія щодо необхідних умов і наслідків відмови від російських енергоносіїв, тим часом сам законопроєкт ще навіть не був представлений Єврокомісією. Його оприлюднення заплановано на 17 червня.

Після цього документ буде передано постійним представникам країн-членів при ЄС для обговорення. На цьому рівні, за словами високопоставленого дипломата в Брюсселі, проводитиметься не голосування, а "робота над удосконаленням" законодавчої пропозиції Єврокомісії.

"Нам відомо, що в деяких держав-членів ЄС є побоювання щодо наслідків цього пакета. Данія уважно вислухає їх і найближчими місяцями працюватиме над тим, щоб заручитися ще ширшою підтримкою", - заявив після засідання в Люксембурзі данський міністр енергетики Ларс Агард.

Польща і Данія разом просуватимуть "пакет свободи" від газу з РФ

Ця країна з 1 липня півроку головуватиме в Раді ЄС. Польща, яка залишає головування в Раді ЄС, також продовжує домагатися енергетичної незалежності Європейського Союзу як головної умови енергетичної безпеки. Варшава "виступає за повну відмову від імпорту російських енергоносіїв, зниження цін на енергію і перегляд системи енергетичної безпеки ЄС у бік зміцнення інфраструктури фізичної та кібербезпеки і розвитку всіх джерел "чистої енергії".

6 травня Єврокомісія прийняла дорожню карту з припинення імпорту російських енергоносіїв - RePowerEU - і пообіцяла представити законодавчі пропозиції щодо реалізації цього плану в червні.

Зі свого боку, Польща і Данія разом зобов'язалися почати роботу і виконати її якнайшвидше, щойно пропозиції Єврокомісії буде ухвалено, "якщо можливо, вже в червні", ідеться в їхній спільній заяві від 16 червня.

"Для нас це не просто енергетичний пакет - ми називаємо його "Пакет свободи Європи", - зазначив данський міністр Агард. - Зниження залежності від російського викопного палива необхідне для безпеки, стійкості та суверенітету Європи".

Австрія приймає план Єврокомісії, але із застереженнями

Рада ЄС вважає, що блоку необхідно домагатися незалежності від російських енергоносіїв, і важливим кроком до цієї мети буде програма Єврокомісії RePowerEU, заявила і міністерка енергетики ФРН Катерина Райхе (Katherina Reiche) після засідання Ради ЄС. За її словами, цей план дасть змогу Євросоюзу більше "не поповнювати військовий бюджет Путіна", закуповуючи в Росії енергоносії.

"Ми повинні диверсифікувати партнерські відносини, зміцнювати інфраструктуру, інвестувати в поновлювані джерела енергії та завершити створення єдиного енергетичного ринку, - зазначила міністерка Польщі з питань клімату та навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоска. - Час діяти настав - ми продовжуємо вчитися на власному гіркому досвіді".

На тому, що Європейському Союзу необхідно послідовно домагатися енергетичної незалежності, наполягає й Австрія, яка лише з початку 2025 року перестала закуповувати російський газ. "При цьому визначальним принципом має бути надійність поставок", - зазначила глава австрійського міненерго Елізабет Цегетнер. За її словами, поетапна відмова від російських енергоносіїв має бути добре спланована, а всі геополітичні виклики в цьому контексті - такі як загострення конфлікту на Близькому Сході та пов'язане з ним зростання цін на енергоносії - мають бути враховані. "Ми також не можемо скотитися від однієї залежності до іншої - і ключове слово тут: США", - сказала міністр.

Водночас вона вважає, що після досягнення справедливого і міцного миру в Україні план повної відмови від російських енергоносіїв потрібно буде переглянути.

25 країн ЄС також вирішили, що зміцнення енергетичної безпеки включає подальшу фінансову і структурну підтримку України та Молдови, підвищення стійкості їхніх енергосистем і допомогу в приведенні нормативної бази цих країн-кандидаток у відповідність із законодавством Євросоюзу.