Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію та спробу анексії Криму

Рада Європейського Союзу продовжила ще на рік дію санкцій, запроваджених проти Росії за окупацію та спробу анексії Криму.

Обмеження вперше були запроваджені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС продукції, виробленої в окупованому Криму; заборону на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму.

Крім того, тоді були запроваджені обмеження на експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в Криму, особливо у сферах транспорту та енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу та корисних копалин.

«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права», - йдеться у пресрелізі.

Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році за результатами референдуму, який відбувся всупереч законодавству України та після того, як півострів взяли під контроль російські військові. Країни Заходу вважають це порушенням норм міжнародного права. Москва називає приєднання півострова «відновленням історичної справедливості».