Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію та спробу анексії Криму

 

Рада Європейського Союзу продовжила ще на рік дію санкцій, запроваджених проти Росії за окупацію та спробу анексії Криму.

Обмеження вперше були запроваджені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС продукції, виробленої в окупованому Криму; заборону на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму.

Крім того, тоді були запроваджені обмеження на експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в Криму, особливо у сферах транспорту та енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу та корисних копалин.

«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права», - йдеться у пресрелізі.

Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році за результатами референдуму, який відбувся всупереч законодавству України та після того, як півострів взяли під контроль російські військові. Країни Заходу вважають це порушенням норм міжнародного права. Москва називає приєднання півострова «відновленням історичної справедливості».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5306
  0,0840
 0,20
EUR
 1
 48,0675
  0,3749
 0,79

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0383  0,00 0,01 41,6688  0,02 0,06
EUR 47,4508  0,00 0,00 48,2550  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5450  0,09 0,23 41,5550  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес