Трамп запускає власний мобільний сервіс та Android-смартфон, зроблений у США

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю родиною запускає власний мобільний сервіс Trump Mobile та представляє позолочений Android-смартфон T1 Phone, зроблений у США. За обидва продукти відповідає компанія Trump Organization, якою керують сини Трампа - Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший.

T1 Phone вже доступний для попереднього замовлення за $499, а його вихід запланований на вересень 2025 року. Смартфон оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вирізом під камеру та частотою оновлення 120 Гц.

Ззаду смартфон отримав блок камер, який дизайном нагадує останні iPhone. Там розміщено три сенсори - основний на 50 мегапікселів, сенсор глибини на 2 МП та макролінзу теж на 2 МП. Спереду розташована 16 МП камера для селфі.

Заразом T1 Phone має 256 ГБ сховища, 12 ГБ оперативної пам'яті та поки що невідомий процесор. За автономність відповідатиме акумулятор ємністю 5000 мА•год зі зарядкою потужністю 20 Вт. Також пристрій має сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя та навіть 3,5 мм роз'єм для навушників. Працюватиме смартфон на Android 15.

Що ж до другого оголошення, власного мобільного сервісу, то це обмежена для США пропозиція. Trump Mobile працюватиме як оператор віртуальної мережі мобільного зв'язку (MVNO) через трьох основних операторів бездротового зв'язку США - A&T, Verizon та T-Mobile USA.

Основним планом є The 47 Plan (Трамп є 47 президентом США). Він включатиме необмежену кількість хвилин для розмови, повідомлень та необмежений 5G-інтернет, однак лише перших 20 ГБ матимуть високу швидкість. Серед інших переваг є безплатні міжнародні дзвінки, цілодобова підтримка та інше. Коштуватиме план $47,45 на місяць (Трамп також був 45 президентом США).

Нагадуємо, ще до того, як Дональд Трамп на початку 2025 року заступив на посаду президента США, він представив власний мемкоїн $TRUMP. Те саме зробила дружина Трампа Меланія, яка наприкінці січня представила $MELANIA. Попри великий політичний вплив Трампа, обидва мемкоїна втратили 60% вартості після інавгурації. Згодом з'явилися повідомлення, що демократи хочуть заборонити Трампу та іншим посадовцям США випускати власну криптовалюту.