Туреччина оголосила про намір будувати АЕС з Китаєм, відмовивши Росії

Угода Туреччини з Китаєм про будівництво нової атомної електростанції незабаром буде завершена, відповідно Анкара відповість відмовою Російській Федерації, яка претендувала на отримання цього проєкту.

Про це повідомляє Al-Monitor.

"Ядерна енергетика є важливою частиною енергетичного планування Туреччини. Південнокорейські компанії й "Росатом" висловлювали зацікавленість у будівництві", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив журналістам, що Анкара вже веде переговори з китайською компанією з цього питання і що угода може бути завершена "через кілька місяців".

Хоча ще у липні Байрактар заявив, що Анкара веде переговори у тому числі з Росією про будівництво другої й третьої атомних електростанцій Туреччини.

Як зазначає видання, відмова, яку отримала Росія, є для неї тим більше неприємною, що РФ отримала від Анкари лише одне замовлення на будівництво АЕС, у той час, як Туреччина планує будувати вже третю атомну електростанцію, обираючи собі інших партнерів.

До того ж наголошує видання, коментарі Байрактара щодо визначення підрядника для будівництва АЕС, прозвучала на тлі поліпшення відносин між Китаєм і Туреччиною.

Нагадуємо:

Раніше Росія намагалася використати будівництво першої турецької атомної електростанції "Аккую", яка є критично важливою для Туреччини, для традиційного російського шантажу. Після того, як стосунки між двома країнами погіршились у листопаді 2015 року, коли над Сирією був збитий фронтовий бомбардувальник Су-24 російської авіагрупи, РФ зупинила будівництво.

На сьогодні ж компанія "Росатом" перераховує своїм дочірнім компаніям, які займаються будівництвом АЕС в Туреччині, кошти за допомогою банків, котрі потрапили під санкції.

Крім того, Енергетична компанія Akkuyu Nukleer AS, що контролюється корпорацією "Росатом", у липні минулого року розірвала свій контракт з турецьким будівельником IC Ictas на користь російського TSM Enerji щодо завершення будівництва АЕС на території Туреччини.

Представники IC Ictas звинувачували "Росатом" в умисному намаганні знизити кількість турецьких підрядників в проєкті.